Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava - Son Dakika
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Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri araç sürücülerine şeker ikramında bulunurken, bir esnaf ise ekiplere bir tepsi baklava ikram etti. Ekiplerin şeker ikramı ve esnafın baklava ikramı memnuniyetle karşılandı.

11.04.2024 02:31
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Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava

Ekiplerin şeker ikramını görerek bir tepsi baklava getirdi

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekipleri bu kez araç sürücülerini şeker ikramı için durdurdu. Sürücü ve yolculara şeker ikram edildiği esnada bölgeye elinde bir tepsi ile gelen esnaf ise ekiplere baklava ikramında bulundu.

Akyazı ilçe merkezi Ada Caddesi üzerinde polis ve bekçi ekipleri Ramazan Bayramı dolayısı ile araçları durdurarak şeker ikramında bulundu. Sürücü ve yolculara şeker ikramında bulunan ve bayramlarını kutlayan ekipler ayrıca trafik kurallarına uyulması konusunda da uyardı. Polis ekiplerinin sürücülere yönelik yaptıkları uygulama sürücü ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ekiplerin şeker ikram ettiği esnada bölgeye bir tepsi baklava ile gelen esnaf ise polis ve bekçilere baklava ikramında bulundu. Ekiplere baklava ikramında bulunan vatandaş, "İlçemizde uygulama yapan polis ve bekçi ekipleri sürücü ve yolculara bayram şekeri ikram ediyor. Biz de buna karşılıksız kalmadık ve ekiplerimize bir tepsi baklavayı uygun gördük. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sürücülere şeker ikramı yapan polise esnaftan baklava - Son Dakika

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