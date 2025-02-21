Taksici, Unutulan Telefonu Turiste Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Taksici, Unutulan Telefonu Turiste Ulaştırdı

Geniş Video İzle

İzmir'de bir taksici, unutulan telefonu iz sürerek Filipinli turiste ulaştırdı.

21.02.2025 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksici, unutulan telefonu filmleri aratmayacak takiple Filipinli turiste ulaştırdı

İZMİR - İzmir'de Filipinli bir turistin, bindiği takside cep telefonunu unutması sonrası olayı öğrenen bir başka taksici Mustafa Baştaş, güvenlik kameralarını izleyerek önce taksiyi ardından da İzmir'den ayrılmak zorunda kalan turisti bularak cep telefonunu teslim etti.

Amerika'nın New York eyaletinden İzmir'e gezmeye gelen Filipinli bir kadın turist, bindiği taksiden inerken arka koltukta cep telefonunu unuttu. Durumu fark eden kadın turist, Alsancak Limanı'nda bulunan bir başka taksici İsmet Akduman'ın yanına gidip durumu anlattı. Akduman da meslektaşı Mustafa Baştaş'ı arayarak telefonun bulunması için yardım istedi. Durumu öğrenen Baştaş, kendi aracının kamerasının, turistin telefonunu unuttuğu arabayı kaydettiğini fark etti. Baştaş, turist ile birlikte Şoförler Odasına giderek, aracın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ancak kadın turist, gemisinin İzmir'den ayrılacak olması sebebiyle Baştaş'ın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Baştaş turisti limana bırakıp, cep telefonunu bulacağına dair söz verdi ve turistin iletişim bilgilerini aldı. Ardından güvenlik kameralarını tek tek izlemeye devam eden Baştaş, bir süre sonra telefonun unutulduğu taksiyi bularak şoföre ulaştı ve telefonu teslim aldı.

Kadın turiste mutlu haberi veren Baştaş, telefonu New York'a göndermek için kargo firmasının yolunu tuttu ancak yaşanan aksaklık nedeniyle telefonu gönderemedi. Kruvaziyer şirketi aracılığıyla turist ile yeniden iletişime geçti ve turistin New York'a gitmeden önce İstanbul'a uğrayacağını öğrendi. İzmir otogarına gidip telefonu otobüs ile İstanbul'a gönderen Baştaş, telefonun turiste ulaşmasını sağladı. Turist kadın telefonu aldıktan sonra Baştaş'ı arayıp teşekkür etti.

Olay günü yaşadıklarını anlatan taksici Mustafa Baştaş, "Taksici İsmet abimin yanına bir turist kadın geldi ve '5 dakika önce bir taksiden indiğini, cep telefonunu orada unuttuğunu' söyledi. İsmet abim durumu bana anlatınca ben de kadına yardımcı olmaya çalıştım. Daha sonra benim aracımda bulunan kameranın, kadının bindiği taksiyi gördüğünü fark ettim. Turiste bu durumu anlattım ve birlikte Şoförler Odasına gidip kameraları inceledik. Fakat turist gemiye yetişeceği için zamanımız çok kısıtlıydı. Telefonun unutulduğu aracın plakasını tespit edemedik. Ben kadını gemiye yetiştirdim fakat kendisine 'telefonu bulacağıma' dair söz verdim. Kadının iletişim bilgilerini aldım. Şoförler Odası bana görüntü attı ve ben o görüntüleri tek tek izledim. Kadının bindiği taksiyi tespit ettim. Şoförler Odasından araç sürücüsünün bilgilerine ulaştım. Şoförü arayarak 'araçta telefon olduğunu' söyledim. Şoför aracın Buca ilçesinde olduğunu belirtti. Ben de oraya gidip telefonu aldım" diye konuştu.

"Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu"

Telefonu turiste ulaştırabilmek için kruvaziyer şirketiyle iletişim haline geçtiğini belirten Başta, şunları kaydetti:

"Aile New York'ta yaşıyordu. Ben gemi yetkililerine kendi numaramı verdim ve 'kadının benimle iletişime geçmesini istediğimi' ifade ettim. Kadın beni aradı. Kendisiyle konuştuk ve benden 'telefonu bir kargo firmasıyla Amerika'daki adresine göndermemi' istedi. Fakat kargo gönderimi esnasında bir sorun oluştu ve kargoyu gönderemedim. Ben de otobüsle İstanbul'a gönderebileceğimi söyledim. Kendisi de kabul etti. İzmir otogarına gidip telefonu bir otobüs firmasına teslim ettim ve otobüsün tüm bilgilerini turiste ilettim. Telefon İstanbul'a gitti ve turist orada telefonu teslim aldı. Görevimizi yerine getirdik. Huzurlu ve mutluyum. Bir insanı sevindirdiysek ne mutlu."

'Korsan taksi kullanmayın' uyarısı

İnsanlarımız ucuz olduğunu düşünerek korsan taksileri tercih etiğini ifade eden Baştaş, korsan taksilerin çok tehlikeli olduğunu ve vatandaşların başına her türlü olayın gelme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Baştaş, vatandaşların durak dışında kullandıkları taksilerin plakalarını da not etmelerini, böylelikle bir eşyaları kaybolursa kolaylıkla taksiye ulaşıp eşyalarını bulabileceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, Magazin, Ulaşım, turist, Genel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Taksici, Unutulan Telefonu Turiste Ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Taksici, Unutulan Telefonu Turiste Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.