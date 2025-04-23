Taksim'de 23 Nisan Coşkusu Yaşandı

Taksim'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Taksim'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, siyasi parti temsilcileri ve çocuklar katıldı. Çocukların gösterileriyle başlayan tören daha sonra 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören pek çok siyasi parti temsilcilerinin Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakmasıyla sona erdi.