Taksim'de Çinli Gelin-Damat Yoğun İlgi Gördü

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Taksim'de Çinli gelin ve damat ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Çinli bir çift, evlenmek için geldikleri İstanbul'da düğün fotoğraflarını çektirmek için Taksim Meydanı'nı seçti. Renkli görüntülere sahne olan Çinli çift ilgi odağı oldu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı bu sefer Çinli gelin ve damadı ağırladı. Çin'den İstanbul'a evlenmek için gelen çift fotoğraf çekimi için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesini tercih etti. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren çift, İstiklal Caddesi girişindeki nostaljik tramvaya binerek poz verdi. Çinli gelin ve damadı gören yerli ve yabancı turistler ise cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekti.

Çinli gelin ve damadı gören Hayri Taş, "Bunlar çok güzel hareketler. İstanbul Beyoğlu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın merkezi. Bunu da yurtdışından gelen Çinliler olsun, Dubaililer olsun birçok yabancılar gelip gidiyor. Düğün fotoğraflarını burada çekiliyor, hatta balayı tatillerini burada yaptıklarını düşünüyorum. Bu çok güzel bir şey. Burayı kendi memleketleriyle özdeşleştiriyorlar. Burada bir sıcaklık hissediyorlar" dedi.