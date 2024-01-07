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Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı Manzarası - Son Dakika
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Taksim'de Hayran Bırakan Gün Batımı Manzarası

İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı'ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

07.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:00
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Taksim'de hayran bırakan gün batımı manzarası

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, o sırada orada bulunan vatandaşlar kameralarıyla o anları ölümsüzleştirdi. İstanbul Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti. Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı'ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izledi. Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansıdı. Kayıt yapan vatandaşlar gördükleri görüntülerin çok güzel olduğunu ifade etti.

Taksim\'de Hayran Bırakan Gün Batımı Manzarası
Kaynak: İHA
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