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Taksim'de sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Taksim'de etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 49 il için gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda etkili olan yağmur vatandaşları olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Etkili olan yağışta bazı vatandaşların ve turistlerin şemsiyeleri ile ilerlediği, şemsiyesi olmayanlar ise saçakların altında bekledikleri görüldü.