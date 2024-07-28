Taksim'de tehlike saçan trafo - Son Dakika
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Taksim'de tehlike saçan trafo

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Taksim Meydanı'nda tehlike saçan trafo etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Yağmur yağdığında ateş saçtığı ihbar edilen trafo götürülürken, durumu bildiren Veysi Maskan,'İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım. İzmir'deki olaydan sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz' dedi.

28.07.2024 09:31  Güncelleme: 09:39
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Taksim'de tehlike saçan trafo

"İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım"

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda tehlike saçan trafo etrafına polis ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Yağmur yağdığında ateş saçtığı ihbar edilen trafo götürülürken, durumu bildiren Veysi Maskan,"İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım. İzmir'deki olaydan sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz" dedi.

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından Taksim'de tehlike saçan elektrik trafosu görüntüsü vatandaşları korkuttu. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim Meydanı'nda bulunan trafo kutusunun kablosu koptu. Yağmur yağdığında trafodan kıvılcım çıktığının ihbar edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince trafo etrafına tedbir amaçlı şerit çekildi. Daha sonra trafonun Beyoğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince götürüldüğü öğrenildi.

"İzmir'de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz"

Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Veysi Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir'de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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