Tatil dönüşü yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolu göle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Tatil dönüşü yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolu göle döndü

Manisa'da sağanak yağmur sonucu İzmir-Çevreyolu Kırkağaç mevkiinde yoğun su birikintileri oluştu. Tatilden dönen vatandaşlar panik yaşarken, Manisa-Balıkesir karayolunda da 20-40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor. Manisa şehirler arası otobüs terminali mevkinde ise yol iki yönlü yağmur suyuyla kaplanarak araç kuyrukları oluştu.

01.09.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatil dönüşü yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolu göle döndü

İzmir Çevreyolu Kırkağaç mevkiinde göz gözü görmüyor

MANİSA - Manisa'da sağanak yağmur hayatı felç etti. Tatilden dönen vatandaşlar Manisa-İzmir yolunu suyla kaplı görünce panik yaşarken, Manisa- Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, şiddetini arttırıp iki saat boyunca devam edince yollar göle döndü. Sahil kentlerinden tatilden dönen vatandaşlar Manisa-İzmir yolunu suyla kaplı görünce kısa süreli panik yaşadı. Manisa-Balıkesir karayolunda 20 ile 40 cm arası su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Manisa şehirler arası otobüs terminali mevkinde yol iki yönlü yağmur suyuyla kaplanınca İzmir'e gidiş istikametinde Akhisar'a kadar araç kuyruğu meydana geldi.

Yolun üzerinde yarım metreyi aşan yağmur suyunda bazı vatandaşların araçları bozuk halde, bazılar da güvenlik amaçlı araçlarını yolun kenarına çekip suyun çekilmesini bekledi.

Kaynak: İHA

Sağanak Yağmur, Balıkesir, Kırkağaç, trafik, Manisa, İzmir, Tatil, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Tatil dönüşü yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolu göle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 00:52:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tatil dönüşü yoğunluğunun yaşandığı İzmir yolu göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement