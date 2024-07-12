Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti - Son Dakika
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Genel

Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların, suda akıntıya kapılan hareketsiz bir cisim gördükleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ceset olabilme ihtimaline karşı hızla bölgeye ulaşan ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı.

12.07.2024 17:25
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Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti

Ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren vatandaşların, suda akıntıya kapılan hareketsiz bir cisim gördükleri ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Ceset olabilme ihtimaline karşı hızla bölgeye ulaşan ekipler, dalgakıranlar arasında takılı kalan atık varili sudan çıkarınca herkes rahat bir nefes aldı.

Karasu Sahili Doğu Karadeniz Caddesi üzeri 16 ile 17 kule arasında vatandaşlar tarafından suda bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Vatandaşların, "Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor" ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile kısa sürede bölgeye gitti.

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı. Görülen cismin atık varil odluğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı. Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı. Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti - Son Dakika

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