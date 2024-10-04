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Osman Gürcü, kauçuk tavuk fırlatmada 35 metre ile yeni Guinness rekorunu kırdı.

04.10.2024 15:45
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Tavuğu 35 metre fırlatıp Guinness rekorunu kırdı

DENİZLİ - Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan kauçuk tavuk fırlatma rekorunu, 32 metre 49 santimetreden 35 metreye çıkartarak yeni rekorun sahibi oldu.

Denizli'de yaşayan Osman Gürcü, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan kauçuk tavuk fırlatma rekorunu kırarak kitaba ismini yazdırdı. Kauçuk tavuk fırlatmada 32 metre 49 santim olan rekoru 35 metre iken kıran Gürcü, bu rekoruyla 7'nci defa rekorlar kitabına adını yazdırmış oldu.

Denizli'nin ve Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmanın gururunu yaşayan Gürcü, "30 Ağustos tarihinde en uzak mesafeden kauçuk tavuk fırlatma dünya rekorunu denedik. Guinness Rekorlar Kitabı'nda mevcut rekor 32 metre 49 santimdi, biz de 35 metreden kırdık ve sertifikayı almaya hak kazandık. Sertifikamız da basıldı, İngiltere'den geliyor. Denizli'nin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. 33 santimetre boyunda, 150 gram ağırlığında bu tavuğu teknik atışlarla Kredi ve Yurtlar Kurumu sahasında denedik. Bu rekorun kırılmasında emeği geçen Denizli Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne ve bu rekorda yardımcı olan asistanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tavuk Fırlatmada Yeni Rekor
Kaynak: İHA

Denizli, Kültür, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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