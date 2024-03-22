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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail saldırıları modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, "Gazze'deki olaylar Ramazan sürecince de hiç hızını kesmeden devam etti. Modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır bu yaşadığımız. Hatta tam bir manasıyla soykırım haline dönmüş olan bir vahşettir. Bu vahşet sadece Netanyahu ve hükümeti ya da siyonist İsrail rejiminin defterine yazılan bir zulüm değil. Aynı zamanda bu vahşet bütün insanlık için de bir sınavdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş'a Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ergün Turan'a Fatih'e bu dönem içerisinde fevkalade büyük hizmetler yaptığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah hizmetleri daim olsun ve burada halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların bu dünyada başarılı bir belediye başkanı ve siyasetçi olmasına vesile olduğu gibi öte tarafta da fecir kazanmasına nasip etsin" dedi.

"İsrail saldırıları modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır"

İsrail saldırılarının soykırım haline dönüştüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Gazze'deki olaylar Ramazan sürecince de hiç hızını kesmeden devam etti. Hatta İsrail'in hızını arttırarak sürdürdüğü trajediye dönüştü. Modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır bu yaşadığımız. Hatta tam bir manasıyla soykırım haline dönmüş olan bir vahşettir. Bu vahşet sadece Netanyahu ve hükümeti ya da siyonist İsrail rejiminin defterine yazılan bir zulüm değil. Aynı zamanda bu vahşet bütün insanlık için de bir sınavdır. İşin başından itibaren bu işe seyirci kalanlar, İsrail'i destekleyenler, bu saldırıların arkasında duranlar, kayıtsız şartsız destek verenler ya da lafı eğip bükerek bir şekilde buradan kurtulabileceğini zannedenler kendilerini ortaya koydular. Bu süreç içerisinde dünyanın dört bir tarafında insanlık cephesi diyebileceğimiz bu yaşanan vahşete asla kabul etmeyen kendi ülkelerinin hükümetlerine rağmen meydanlara çıkan "yeter artık bu zulmü durdurun artık" diyen çok sayıda vicdan sahibi insan olduğunu gördüm. Sokakların bu kadar hareketli bir şekilde siyonist rejime karşı böylesine büyük bir insanlık duruşu sergilemesinin arkasında hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşlarının güçlü organizasyonlarının büyük payı var. Hep beraber Türkiye'nin pozisyonunu bütün dünyada ortaya koymaya ve Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması ve eşzamanlı olarak da insani yardımın yapılması için seferber olduk" ifadelerini kullandı.

"Hayalimiz Fatih'i tekrar Fatihliler için avantajlı, yaşanabilir bir ilçe haline çevirmek"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise "Fatih'te 5 yıldır görev yapıyoruz. İstanbul'da doğup büyümüş birisi olarak Fatih'te belediye başkanı olarak görev yaptığım için şükrediyorum. Bu şeref bana nail oldu. Fatih'te hizmet etmeyi şeref olarak görüyorum. Çünkü burası hem yaşayan insanlarıyla hem de yer üstü ve yeraltı kaynaklarıyla çok kıymetli bir yer. Yeni dönemde de tekrar partimiz tarafından aday gösterildim. Bizim bütün hayalimiz ve kurgumuz Fatih'i tekrar Fatihliler için avantajlı, yaşanabilir bir ilçe haline çevirmek. Yani aileler için yaşanabilir bir Fatih oluşturmak" diye konuştu.