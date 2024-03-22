TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail saldırıları modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır"
İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, "Gazze'deki olaylar Ramazan sürecince de hiç hızını kesmeden devam etti. Modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır bu yaşadığımız. Hatta tam bir manasıyla soykırım haline dönmüş olan bir vahşettir. Bu vahşet sadece Netanyahu ve hükümeti ya da siyonist İsrail rejiminin defterine yazılan bir zulüm değil. Aynı zamanda bu vahşet bütün insanlık için de bir sınavdır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş'a Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.
Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ergün Turan'a Fatih'e bu dönem içerisinde fevkalade büyük hizmetler yaptığı için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah hizmetleri daim olsun ve burada halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların bu dünyada başarılı bir belediye başkanı ve siyasetçi olmasına vesile olduğu gibi öte tarafta da fecir kazanmasına nasip etsin" dedi.
"İsrail saldırıları modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır"
İsrail saldırılarının soykırım haline dönüştüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Gazze'deki olaylar Ramazan sürecince de hiç hızını kesmeden devam etti. Hatta İsrail'in hızını arttırarak sürdürdüğü trajediye dönüştü. Modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır bu yaşadığımız. Hatta tam bir manasıyla soykırım haline dönmüş olan bir vahşettir. Bu vahşet sadece Netanyahu ve hükümeti ya da siyonist İsrail rejiminin defterine yazılan bir zulüm değil. Aynı zamanda bu vahşet bütün insanlık için de bir sınavdır. İşin başından itibaren bu işe seyirci kalanlar, İsrail'i destekleyenler, bu saldırıların arkasında duranlar, kayıtsız şartsız destek verenler ya da lafı eğip bükerek bir şekilde buradan kurtulabileceğini zannedenler kendilerini ortaya koydular. Bu süreç içerisinde dünyanın dört bir tarafında insanlık cephesi diyebileceğimiz bu yaşanan vahşete asla kabul etmeyen kendi ülkelerinin hükümetlerine rağmen meydanlara çıkan "yeter artık bu zulmü durdurun artık" diyen çok sayıda vicdan sahibi insan olduğunu gördüm. Sokakların bu kadar hareketli bir şekilde siyonist rejime karşı böylesine büyük bir insanlık duruşu sergilemesinin arkasında hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşlarının güçlü organizasyonlarının büyük payı var. Hep beraber Türkiye'nin pozisyonunu bütün dünyada ortaya koymaya ve Gazze'de acil bir ateşkesin sağlanması ve eşzamanlı olarak da insani yardımın yapılması için seferber olduk" ifadelerini kullandı.
"Hayalimiz Fatih'i tekrar Fatihliler için avantajlı, yaşanabilir bir ilçe haline çevirmek"
Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise "Fatih'te 5 yıldır görev yapıyoruz. İstanbul'da doğup büyümüş birisi olarak Fatih'te belediye başkanı olarak görev yaptığım için şükrediyorum. Bu şeref bana nail oldu. Fatih'te hizmet etmeyi şeref olarak görüyorum. Çünkü burası hem yaşayan insanlarıyla hem de yer üstü ve yeraltı kaynaklarıyla çok kıymetli bir yer. Yeni dönemde de tekrar partimiz tarafından aday gösterildim. Bizim bütün hayalimiz ve kurgumuz Fatih'i tekrar Fatihliler için avantajlı, yaşanabilir bir ilçe haline çevirmek. Yani aileler için yaşanabilir bir Fatih oluşturmak" diye konuştu.
Son Dakika › Genel › TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail saldırıları modern zamanların gördüğü en büyük katliamdır - Son Dakika
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu Göktaş, Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'nda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'nu terk ederek,...
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Küresel kriz nedeniyle Türkiye'de iflas bayrağını çeken firmalara bir yenisi daha eklendi. İzmir İflas Müdürlüğü, 27 yıl önce kurulan Türkiye'nin dev holdingi EGS'nin iflas ettiğini açıkladı. Şirketin hızla büyümesi dünya genelinde de ses getirmiş, bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 6 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kınalı kavşaklarındaki fiber optik kablo döşeme çalışmaları, Ankara-Kırıkkale yolundaki yapım çalışmaları, Çanakkale-İzmir yolundaki kavşak yapım çalışmaları, Mersin-Adana yolundaki köprü onarımı, Hopa-Borçka-Artvin yolundaki yapım çalışmaları, Bingöl-Karlıova yolundaki yapım çalışmaları, Tosya-Osmancık yolundaki yapım çalışmaları, Isparta-Antalya yolundaki hidrolik sanat yapısı çalışmaları ve Zonguldak-Devrek yolundaki temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Alaca-Zile yolunda ise yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.
Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bin polis görev aldı. Operasyon sonucunda 60 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Zanlılardan 41'i tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-9' Operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, uyuşturucu madde imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konuldu.
Karayipler Topluluğu (CARICOM) Başkanı ve Guayana Devlet Başkanı İrfan Ali, Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin görevi bırakmayı kabul ettiğini açıkladı. CARICOM ülkeleri dün Jamaika’da bir araya gelerek Haiti’deki krizi ve olası bir geçiş hükümetini görüşmeye başlamıştı. Üst düzey bir ABD yetkilisi de Henry’nin Cuma günü görevini bırakmaya karar verdiğini fakat bu hafta gerçekleşecek görüşmelere engel olmamak için kararını açıklamayı bugüne bıraktığını söyledi. Henry, çetelerin başkentteki uluslararası havalimanına saldırması sonucu yurt dışı seyahatinden dönememiş ve ABD toprağı olan Porto Riko’da mahsur kalmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.
Uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi acılı aileyi bir kez daha yasa boğdu. Baba Ateş'in oğlu için kaleme aldığı yazı ortaya çıktı. Ateş, yazıda "Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış?" diye sordu.
Hint hükümeti, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da yaşayan gayrimüslimlere vatandaşlık hakkı tanıyan bir yasayı hayata geçirmeye karar verdi. Bu yasa, 2019'da kabul edilmiş ancak protestolar nedeniyle ertelenmişti. Yasayı eleştirenler, bu durumun dışlayıcı ve laikliğe aykırı olduğunu savunuyor. Hindistan'da Başbakan Modi'nin üçüncü dönemi için yapılacak genel seçimler öncesinde bu yasanın gündeme getirilmesi muhalefet tarafından siyasi bir adım olarak değerlendiriliyor.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) küresel silah transferlerine ilişkin yayınladığı son araştırmasına göre Avrupa ülkeleri, 2014-18 dönemine kıyasla, 2019-23 yılları arasında silah ithalatını neredeyse iki katına çıkarırken Fransa, dünyanın en büyük ikinci...
Sizin düşünceleriniz neler ?