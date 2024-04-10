TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan bayram namazının ardından Gazze mesajı: "İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi"
İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bayram namazını Fatih Camii'nde kıldı. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamına ilişkin, "2 milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi" dedi.
11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından İstanbul'da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş, bayram namazı için Fatih Camii'nde geldi. Yan yana saf tutan vatandaşlar bayram namazını eda etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da Ramazan Bayramı Fatih Camii'nde kıldı. Kurtulmuş namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Öte yandan Fatih Camii'ndeki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.
"Dünyanın gözü önünde 35 bin insan katledildi"
Sözlerine tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak başlayan Kurtulmuş, "Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Sevgi dolu, esenlik içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde bir bayramı inşallah idrak edeceğiz. Ama aynı zamanda bu bayram hayatımız boyunca yaşadığımız en acı en buruk bayramların başında geliyor. Maalesef her sene Ramazan ayında İsrail özellikle işgal ettiği Filistin topraklarında Müslümanlara karşı her türlü zulmü yapıyor ve artık bu bir alışkanlık haline gelmişti. Fakat bu sene insanlık tarihinin gördüğü belki en büyük katliamlardan birisi" dedi.
35 bin insanın katledildiği ve 70 bine yakın yaralının olduğuna değinen Kurtulmuş, "Dünyanın gözü önünde dur duraksama bilmeden aşağı yukarı 35 bin insanın katledildiği, şehit edildiği, binlerce insanın hala yıkıntıların altında olduğu tahmin edilen ve 70 bine yakın da yaralının olduğu çok büyük bir katliam. Hatta katliam sınırlarını çoktan aşmış bir soykırımı hep beraber yaşadık ve bugün de yaşıyoruz. Yine bugün aynı şekilde Gazze'de saldırılar devam ediyor ve öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde İsrail özellikle Refah Sınır Kapısı'na dönük operasyonlarını daha da yoğunlaştıracak. İsrail hükümetinin, Netanyahu ve çetesinin yaptığı bu zulümlerden dolayı bayramı buruk bir şekilde geçirdik" ifadelerini kullandı.
"2 milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası da ne yazık ki iyi bir sınav veremedi"
İslam dünyasının savaş boyunca kötü bir sınav verdiğine değinen Kurtulmuş şunları söyledi:
"İşin bir de bize dönük yani İslam dünyasına dönük tarafı var. Bu kadar zulümler olurken, bu kadar büyük katliamlar yapılırken, modern zamanların en büyük soykırımına şahit olunurken, evet dünya buna sessiz kalmış olabilir ama 2 milyar nüfusa sahip olan İslam dünyası da ne yazık ki iyi bir sınav veremedi. Hep beraber çaresizlik içerisinde, kararsızlık içerisinde, belki bölünmüşlük içerisinde bu katliamı seyrettik. Bundan dolayı da ayrıca büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Başta Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki zulüm altındaki, çaresizlik içerisindeki müslümanlara Cenabı Allah'ın imdat etmesini, onlara her türlü yardımı yapmasını temenni ediyoruz. Dua ediyoruz. Sonunda yeryüzünde bütün bu zulümleri, haksızlıkları, adaletsizlikleri önleyecek olan da insanların kendisidir" dedi.
Konuşmasının sonunda Filistin'deki şehitleri anan Kurtulmuş bir kez daha Türk milletinin bayramını kutladı. "Ben bu vesileyle hem burada Filistinli kardeşlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, asırlarca Filistin topraklarına manevi bir şekilde bağlılığı olan Türk milletinin sevgi ve saygılarını buradan ifade ediyorum. Allah şehitlere rahmet eylesin. Allah Gazzeli Müslümanlara imdat eylesin diyorum. Milletimizin de bu vesileyle yeniden bayramını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Kurtulmuş Konuşmasının ardından Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarette bulundu ve kalabalıktaki insanlarla bayramlaştı.
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