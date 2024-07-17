Tek başına cankurtaranlık yaptı, kanaldan çıkarttı - Son Dakika
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Genel

Tek başına cankurtaranlık yaptı, kanaldan çıkarttı

Adana'da sulama kanalında tehlikeli serinliğe karşı tek başına cankurtaranlık yapan bir mahalleli, çocukları kanaldan çıkartarak, 'Sizin canınız bu kadar ucuz değil' dedi. Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise sulama kanallarında ölümüne serinlemeye devam ediyor.

17.07.2024 18:53
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Tek başına cankurtaranlık yaptı

Kanalda yüzen çocukları "Sizin canınız bu kadar ucuz değil" diyerek kanaldan çıkarttı

Sulama kanalında yüzen çocuklar önce karpuz kesti, sonra ölümüne serinledi

'Allah verir bir can, Allah alır bir can' diyerek kanala atladılar

ADANA - Adana'da çocukların sulama kanalında tehlikeli serinliğine karşı tek başına cankurtaranlık yapan bir mahalleli, "Sizin canınız bu kadar ucuz değil" diyerek çocukları kanaldan çıkarttı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gölgede hava sıcaklığı 38.4 derece ölçüldü. Ancak park ve bahçelerdeki termometreler 45 dereceyi aştı. Nem ile de sıcak hava birleşince hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaştı.

Ölümüne serinlik sürüyor

Sıcak havadan etkilenen çocuklar ise merkez Yüreğir ilçesinde her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği sulama kanallarında ölümüne serinlemeye devam ediyor.

Karpuz kestiler

Kanala girmeden önce karpuzu suya bırakıp soğutan çocuklar, bir süre yüzdükten sonra soğuyan karpuzu da kesip kanalda yedi.

"Sizin canınız bu kadar ucuz değil" tepkisi

Çocuklar kanalda yüzmeye devam ederken mahalleli Abdülkerim Yüksel, "Sizin canınız bu kadar ucuz değil. Kanaldan çıkın" diyerek çocukları kanaldan çıkarttı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüksel, "Biz buraya havuz talep ediyoruz. Burada her sene onlarca kişi boğulup hayatını kaybediyor. Eğer havuz olursa çocuklar burada yüzmez. Bu çocukların boğulmasını istemiyoruz" dedi.

"Allah verir bir can, Allah alır bir can"

Enes Demir isimli çocuk, boğulmaktan korkmadığını söyleyerek, "Ölüm Allah'ın emri. Allah verir bir can, Allah alır bir can. Bizim burada çok arkadaşımız boğuldu. Allah rahmet eylesin. Bizler havuz istiyoruz. Sıcakta dayanamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tek başına cankurtaranlık yaptı, kanaldan çıkarttı - Son Dakika

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