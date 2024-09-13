Tekirdağ'da Gıyabi Cenaze Namazı

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Tekirdağ'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Ortacamii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Aynı namazda Narin ve Sıla bebe için de dualar edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde cuma namazının ardından Ortacamii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Eygi'nin yanı sıra Narin ve Sıla bebek de unutulmayarak, onlar için de dualar edildi.