Tekirdağ'da Milli Takım Maçını İzlemek İçin Yer Kalmadı

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Milli takım maçında adım atılacak yer kalmadı

TEKİRDAĞ - A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda karşısında verdiği mücadeleyi sahile kurulan dev ekranlardan izleyen binlerce Tekirdağlı coşkuyu birlikte yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil dolgu alanına saatler öncesinden gelerek maçın izleneceği dev ekranların önünde yerini alan vatandaşlar, sahil dolgu alanını doldurarak maçın başlayacağı saate kadar Türk Milli Takımını destekleyen sloganlar ile maçın başlamasını bekledi. Türkiye - Hollanda Maçı öncesi sahil alanda adeta adım atılacak yer kalmadı. Alanın dolması sebebiyle bazı vatandaşlar da maçı ayakta izledi.