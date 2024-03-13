Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar
TEKİRDAĞ - 57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ'da kortej yürüyüşü düzenlenirken, 57. Alay üyeleri Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyüşe başladı.
57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinlikleri Uğurlama Programı çerçevesinde Tekirdağ Valilik Binası önünde program düzenlendi. Programda çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra 57. Alay Vefa Yürüyüşü başladı.
Tarihi valilik binası önünde başlayan yürüyüş, Süleymanpaşa Hükümet Caddesi'nden Köprübaşı mevkiine kadar devam etti. Buradan şehirden çıkış yapan 57. Alay'ın üyeleri 18 Mart'a kadar Çanakkale'ye varmayı planlıyor.
Yürüyüşte açıklamada bulunan 57. Alay Komite Başkanı Hikmet Yılmaz, "Çanakkale yürüyüşümüzün ilk etabı protokol ile birlikte köprübaşı mevkiine kadar yürüyoruz. 57 arkadaşımız sürekli yürüyüş alanında olacak. Bildiğiniz gibi 1915 Çanakkale muharebelerinde gerçekten destan yazan bir alayın Çanakkale'den başlayan yolculuğunun aslında sembolize edilmiş halidir bu görmüş olduğunuz. 57. Alay'ın tüm ilçelerde örgütlendiğini ve Türkiye'de şu anda 14 ilden arkadaşlarımız misafirlerimiz var. Kayseri var, Ankara var, İstanbul var, Çanakkale var, İzmir var, Edirne var, Kırklareli var ve Tekirdağ var. Yani kartopu olarak yola çıktık, koca bir çığa dönüştük. Yürüdükçe anlatıyoruz, Çanakkale'yi anlatıyoruz ve Çanakkale'de ki hurafeleri, masalları temizleme sevdasıydı bizimkisi araştırma grubumuzla yılın 365 günü Çanakkale'den kopmuyoruz. Çanakkale'yi anlatıyoruz, Çanakkale'de yatıyoruz, Çanakkale'de kalkıyoruz" dedi.
Son Dakika › Genel › Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyorlar - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür devam eden aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'ÇEMBER-13' Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar, terör, kaçakçılık ve organize suçlar gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslar adalete teslim edildi.
81 ilde son 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "Çember-13" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 588'inin hırsızlıktan, 678'inin ise narkotik suçlardan arandığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay katıldığı canlı yayında CHP'nin hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan bir diyaloğu ilk kez anlattı. Tugay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslenecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?