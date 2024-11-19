Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika
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Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü

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İstanbul'da Terkos Gölü, sonbaharla birlikte masalsı manzaralar sunuyor. Doğa severler için ideal.

19.11.2024 10:43
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Terkos gölünde masalsı sonbahar manzarası

İstanbul'da sonbaharın eşsiz manzarası

İSTANBUL - Sonbaharın gelmesi ile birlikte İstanbul'da doğanın renkleri görenleri hayran bırakıyor. Terkos Gölü üzerinde kızıl eğrelti otu ve nilüferlerin oluşturduğu renk cümbüşüyle havadan çekilen görüntülerde masalsı kareler ortaya çıktı.

Kızıl, pembe ve yeşil renklerin eşsiz uyumu Terkos Gölü üzerinde oluşan manzara ile doğa severleri karşılıyor. Sonbahar ile birlikte doğal film platosuna dönen Terkos Gölü'nün büyük bir kısmını azolla filiculoides: kızıl eğrelti (su eğreltisi) ve nymphaea alba: beyaz çiçekli nilüfer ile kapladı. Gölün üzeri pembe ve yer yer yeşil renk ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde gölün üzerinde duran sandalların etrafını kaplayan bitki örtüsü nadir görülen bir manzaranın oluşmasına neden oldu. Gölün üzerinde kızıl eğrelti otlarının arasında giden teknelerin izleri havadan çekilen görüntülerde belli oluyor. Doğa severler bu benzersiz manzara için Arnavutköy'deki Terkos Gölü'nün kıyılarını ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir.

Terkos Gölü\'nde Sonbahar Renk Cümbüşü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Terkos Gölü'nde Sonbahar Renk Cümbüşü - Son Dakika

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