Termometreler 45 dereceyi gördü, sıcak hava buz satışlarını patlattı - Son Dakika
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Genel

Termometreler 45 dereceyi gördü, sıcak hava buz satışlarını patlattı

Şanlıurfa'da buz üreticileri, 45 dereceyi bulan sıcak havada siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kentte üretim yapılan 5 buz fabrikasında günde ortalama 25-30 ton buz satışı yapılıyor. Buz üreticileri, özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, soğuk hava depolarında muhafaza ederek lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 50 ile 70 lira arasında satışa sunuluyor. Günlük ortalama 25-30 ton arasında buz satışı yapılan buz fabrikaları, talepleri yetiştiremiyor.

12.07.2024 22:33
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Termometreler 45 dereceyi gördü, sıcak hava buz satışlarını patlattı

Üreticiler talepleri yetiştiremiyor

Günde 25-30 ton buz satılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da buz üreticileri, 45 dereceyi bulan sıcak havada siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kentte üretim yapılan 5 buz fabrikasında günde ortalama 25-30 ton buz satışı yapılıyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da buz üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Üreticiler, özel makinelerde ürettiği buz kalıplarını, soğuk hava depolarında muhafaza ederek lokantalar başta olmak üzere ev, fırın ve şerbetçiler gibi birçok yere servis ediyor. Yaklaşık 8 ile 15 kilodan oluşan buz kalıpları, 50 ile 70 lira arasında satışa sunuluyor. Yaz sıcağında serinleten buz, büyük rağbet görüyor. Yaklaşık 45 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle, kentte faaliyet gösteren 5 buz fabrikasında günlük ortalama 25 ile 30 ton arasında buz satışı yapıldığı bildirildi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Buz üreticisi Abdulkadir Demir, "Binlerce şükür, 2 ay önce sezonu açtık. İşimiz şu an çok güzel. O kadar çok rağbet var ki yani ilçelerden bile gelip bizden buz talep edenler var. Biz yetiştiremiyoruz. Sadece Urfa'nın merkezdeki siparişleri yetiştirebiliyoruz. İlçelerden gelen talepleri karşılayamıyoruz. Çünkü sadece merkezdeki siparişleri yetiştirebiliyoruz. Bugün mesela 50 kilometre uzaklıktan bir müşterimiz geldi, buz talep etti ama buzumuz yok, kalmadı" dedi.

"Günlük 25-30 ton satışımız oluyor"

Demir, "Günlük ortalama 25 ile 30 ton arasında satışımız oluyor. Tabi fiyatlar da biraz yükseldi. Büyük kalıp buzlarımızı 70 TL'den, küçük kalıp buzlarımızı ise 50 TL'den satışa sunuyoruz. Bu buzlarımızı, fırıncılara, palizacılara, limonatacılara, lokantalara, kafelere ondan sonra büfelere satıyoruz. Bazen evlerden bile talepler geliyor" şeklinde konuştu.

Buz alıcısı Kamil Aydoğdu ise "Buz almak için geldim. Bu buzu şerbette kullanıyoruz, ondan sonra bici bici yapımında kullanıyoruz. Serinlemek için günlük 5 ile 10 kalıp arasında buz alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Termometreler 45 dereceyi gördü, sıcak hava buz satışlarını patlattı - Son Dakika

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