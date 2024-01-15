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Tezgahlarda Azman Balığı Bolluğu - Son Dakika
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Tezgahlarda Azman Balığı Bolluğu

Düzce'de balık tezgahının en ucuz balığı olan azman balığı, istavritin babası olarak bilinir ve kilosu 90 liradan satılmaktadır. Azman balığı, lezzetiyle damakları şenlendirmektedir. Diğer balıkların fiyatlarına kıyasla daha uygun olan azman istavrit, bol miktarda bulunmaktadır.

15.01.2024 - 10:57,
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Tezgahlarda azman balığı bolluğu

İstavritin babası olarak bilinen azman, tezgahın en ucuzu oldu

DÜZCE - Düzce'de balık tezgahının en ucuz balığı istavritin babası olarak tabir edilen azman balığı oldu. Kilosu 90 liradan satılan azman balığı lezzeti ile de damakları şenlendiriyor.

Düzce'de tezgahlarda azman balığı fiyatı ile dikkat çekti. Denizlerde istavrit balığının babası olarak bilinen azman balığı, tezgahın en ucuzu olarak dikkat çekti. Lezzeti ile damaklarda iyi bir tat bırakan ve azman balığı ile ilgili bilgiler veren Balıkçı Hülya Kılıç, "Azman balığı, istavrit balığının irileşmiş hali. Büyük, güzel ve lezzetli. Şu an bol çıkıyor. İstavritimiz çok güzel. Bolluğun ve bereketin verdiği şekilde uygun fiyatla tezgahlara geldi. Şu anda tam istavrit mevsimi. Baba istavrit diyebiliriz. Normal istavritten farkı yok. İçini alıp temizlenerek unlayıp tuzlanarak hamsi gibi tavaya dizilecek. Kalın ve iri olduğu için yanlarına biraz çizik atılması gerekiyor. Kısık ateş ve az yağda gayet güzel pişer" dedi.

Tezgahlarda hamsi 100, uskumru 120, levrek 130, somon 200, çupra 130, mezgit 120, zargana 170 liradan satılırken, azman istavrit ise 90 liradan satışa konuldu.

Tezgahlarda Azman Balığı Bolluğu
Kaynak: İHA
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Düzce, Balıkçılık, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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