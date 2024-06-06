THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul'a döndü - Son Dakika
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Genel

THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul'a döndü

Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Uçağın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

06.06.2024 21:40
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THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul' a döndü

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'na ait TK801 sefer sayılı İstanbul- Panama seferini yapan yolcu uçağında acil durum bildirildi. Uçuş ekibi ilk önce Paris'e divert kararı aldı. Daha sonra bu karardan vazgeçilmesi üzerine iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Uçağ akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Panama City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Parise divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul'a yönlendirildi. Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel THY uçağı acil durum bildirdi: Uçak saatler sonra İstanbul'a döndü - Son Dakika

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