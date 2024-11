Ticaret Bakanlığı’ndan Gıda Gramaj Denetimi

Genel

Ticaret Bakanlığı döner, iskender ve hamburgere ilişkin gramaj denetimi yaptı

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bazı işletmelerde döner, iskender ve hamburgerin gramaj belirtilerek satılmasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ticari teamül ile yerleşmiş satış usulü olarak, ağırlığı ölçülerek ve farklı gramajlarda satılan döner ürünü ile iskender ürünü ve yaygın olarak tercih edilen hamburger ürünü özelinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi ile tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesini amacı ile; sektörde bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerine yer verilmesi gerektiği hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bilgilendirmişti.

Bilgilendirmenin ardından Bakanlık tarafından ülke genelinde ilişkin denetimler yapıldı. Bu çerçevede Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ana bileşiği pişmiş et olan döner, iskender ve hamburgerin gibi gıdaların bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilmesi zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı. Denetimlerde, tarife ve fiyat listelerinde bu ürünlerin içeriğindeki et ve köfteye ilişkin gramaj bilgilerine yer verilip verilmediğine bakıldı. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı bir şekilde idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.