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Trabzon Valisi Yıldırım'dan yeni yıl temennisi - Son Dakika
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Trabzon Valisi Yıldırım'dan yeni yıl temennisi

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Yıldırım, barışın ve kardeşliğin öne çıktığı, savaşların olmadığı bir dünya ve yıl temennisinde bulundu.

Trabzon Valisi Yıldırım\'dan yeni yıl temennisi
31.12.2023 - 23:25,  Güncelleme: 23:30
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Trabzon Valisi Yıldırım: "Barışın ve kardeşliğin öne çıktığı, savaşların olmadığı, insanların birbiriyle kardeşçe yaşadığı bir dünya ve bir yıl temenni ediyorum"

TRABZON - Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıla görevleri başında girecek olan emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Ekiplerini yeni yılını kutlayan Yıldırım, "Barışın ve kardeşliğin öne çıktığı, savaşların olmadığı, insanların birbiriyle kardeşçe yaşadığı bir dünya ve bir yıl temenni ediyorum" dedi.

2024 yılının Türkiye için iyi geçmesi temennisinde bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, sırasıyla Trabzon'un Yomra ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, trafik uygulama noktasını ve Ortahisar Pazarkapı mevkiindeki Trabzon İtfaiyesi'ni ziyaret etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum. Gördüğünüz gibi 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. Bütün arkadaşlarımız burada görev başındalar. Bu akşam ve her akşam buradaki arkadaşlarımız zaten görevlerinin başında. Bugün yılbaşı olduğu için de bütün gayretleriyle arkadaşlarımız görevlerini yapmaya devam ediyorlar. Trabzon'daki vatandaşlarımız, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Biz arkadaşlarımızı ziyaret ettik iyi yıllar diledik. Aileleri ve sevdikleri ile huzurlu bir yıl geçirmeleri için de kendilerine temennilerde bulunduk. Sizler de buradasınız sağolun. Bu yılbaşı ve her yılbaşı ve de yılın her günü lütfen özellikle trafik kurallarına uyalım. Alkollü bir şekilde hiç kimse direksiyon başına geçmesin. Bu çok önemli, yoksa kazalar oluyor. En son 10 vatandaşımızı kaybettik. Bunların tamamı ya yorgunluktan ya dikkatsizlikten oluyor. Birtakım çevresel etkiler olabilir ama buna karşı da dikkatli olmamız lazım. Kaza sayısı bakımından Avrupa'da fazla sayıya sahip olan ülkelerden birisiyiz. 2024 yılı için şöyle diyelim; bu sene kazalar daha az olsun. 2024 yılı içerisinde barışın ve kardeşliğin öne çıktığı, savaşların olmadığı, insanların birbiriyle kardeşçe yaşadığı bir dünya ve bir yıl temenni ediyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ayrılan Vali Yıldırım, Yomra ilçesinde bulunan trafik uygulama noktasındaki emniyet güçlerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında bazı araçları bizzat kontrol eden Yıldırım, direksiyon başındaki vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı. Son olarak Trabzon İtfaiyesi'ni de ziyaret eden Vali Yıldırım, itfaiye personelinin de yeni yılını kutladı.

Kaynak: İHA
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