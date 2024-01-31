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Tunceli'de okullar depreme karşı dirençli hale getiriliyor

Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları çerçevesinde okullarda performans analizi gerçekleştirildi. Analiz raporları olumsuz çıkan bazı okullarda güçlendirme çalışması yapılacakken bazılarının ise yıkımının gerçekleştirileceği bildirildi.

Deprem bilimcilerin son zamanlarda deprem konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu Tunceli'de hazırlık çalışmalarına devam ediliyor. Bu çerçevede okullarda analiz raporları gerçekleştirilirken raporları olumsuz çıkan kimi okullarda güçlendirme yapılacak kimiler ise yıkılacak. Güçlendirme çalışması yapılacak olması nedeniyle taşıma işlemi gerçekleştirilen Tunceli Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu depreme hazırlık çerçevesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin bilhassa 11 ilde çok büyük yaralar açtığını dile getiren Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bu depremlerden Tunceli'de etkilendi. Fakat Tunceli'nin önünde başka bir tehdit daha var. Bilim adamları, Erzincan-Karlıova-Yedisu değimiz fay hattının kırılma ihtimalini yüksek görüyor ve deprem üretme sürecinin de yaklaştığından bahsediyor. Biz bu münasebetle depreme dirençli kentler çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehrimizde konteyner kent alanları oluşturduk. Bu konteyner kentler bir yandan hak sahiplerine verilirken bir yandan da ben evimi yıkmak istiyorum ama kalacak yerim yok diyen vatandaşlarımızın da geçici barınma merkezi olarak kullanılacak. Öbür yandan ilimizdeki TOKİ faaliyetlerini de arttırıyoruz. Yaklaşık 194 konutluk bir proje vardı bunu 500 konuta çıkardık. Yerel yönetimlerin çalışma altlığını oluşturacak ilimizde yapılmamış, gerçekleştirilmemiş yerlerdeki jeolojik etütleri gerçekleştirip bunu mikro bölgeleme tekniğiyle de kuvvetlendiriyoruz" dedi.

Olası bir afet durumuna müdahale için arama-kurtarma ekiplerine eğitim verdiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de bin 600 kişilik, başka şehre nasip olmayan arama kurtarma ekibi oluşturmak. Jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve polis çevik kuvvetten oluşturduğumuz bin 600 kişilik kuvveti, Allah göstermesin memleketimizin herhangi bir yerinde herhangi bir afet olduğunda müdahale için eğitim ve sertifikasyon programından geçiriyoruz" diye konuştu.

"17 okul yıkılacak"

Dönüşümü kamudan başlattıklarını kaydeden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "İlimizde bütün kamu kurum, kuruluşlarının yapı stoklarını inceliyoruz. İlgili bakanlıklarımıza eğer belli bir yılın öncesindeyse bilhassa bunlarla ilgili performans raporlarını çıkarıp güçlendirmeyse güçlendirme, yıkılması gerekiyorsa yıkılması, yeniden yapılması gerekiyorsa yeniden yapılmasına ilişkin valiliğimizin gayretleri, İçişleri Bakanlığımızın himayesinde AFAD'la koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu münasebetle ilimizdeki bütün okulları inceledik. Milli eğitime ait toplam 63 binada bunların çoğu okul bir performans analizi gerçekleştirdik. Analiz sonucu 17 tanesinin yıkımını gerçekleştireceğiz. 43 tanesi için bir güçlendirme projesi öngörüldü ve bunun 41'i tamamlandı. 2 tanesinin güçlendirme çalışmasına başlayacağız. 3 tanesi tamamen sağlam çıktı. Ancak 2000 yılı öncesinde yapılmış milli eğitime ait 13 binayla ilgili performans analiz çalışmasının hızlıca yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Allah, milletimizi, ülkemizi ve vatandaşlarımızı afetten korusun ama biz bir şekilde afete hazırlıklı olmalıyız. Tuncelimizi afete dirençli kentler kategorisine sokmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun incelemelerine Vali Yardımcısı Okan Yenidünya ve İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş eşlik etti.