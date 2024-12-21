Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'ndan Duygu Dolu Konser

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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası büyük beğeni aldı

KIRKLARELİ - Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Kırklareli'nde sahne aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesindeki Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde Şef Kerimcan Nayman yönetiminde Türkçe pop ve güncel şarkılar ile caz parçalarının da yer aldığı repertuvarda Kırklareli'nin türkülerini seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan konserde vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Konserde konuşan Vali Uğur Turan, kentte gelerek konser veren orkestraya teşekkür ettiğini belirterek, "Kırklarelili vatandaşlarımız 20 Aralık 1930 yılında ilimizi şereflendiren, onurlandıran ve 'vatandaşa hakikati söyleyin, çok çalışın' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok seviyor. Mili Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e, tüm performansıyla mükemmel eserler sergileyen orkestramıza, çok değerli solistine, sanatı alkışlayan, sanatın kıymetini ve kadrini bilen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Askerimizi çok seviyoruz, muzaffer ordumuzu çok seviyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından orkestraya plaket takdim edildi.