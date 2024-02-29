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Türkiye'de bir ilk: Biyomimetik Proje Yarışması başlıyor

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen 'İstanbul Doğadan İlham Alan İnovasyon (Biyomimetik) Merkezi Projesi'nin kapanış toplantısı Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Mart-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Biyomimetik Temalı Proje Yarışması' ile gençlerin bu alana teşvik edileceği duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen ve Düşün Taşın Derneği tarafından projelendirilen, 'İstanbul Doğadan İlham Alan İnovasyon (Biyomimetik) Merkezi Projesi'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen kapanış toplantısında, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Talat US ve Düşün Taşın Derneği Başkanı Selim Çavuş konuştu. Türkiye'de biyomimetik alanındaki ilk merkez unvanına sahip olan projenin kapanış toplantısında, 1 Mart - 25 Mayıs tarihleri arasında "Biyomimetik Temalı Proje Yarışması" yapılacağı duyuruldu. Konuşmaların ardından Düşün Taşın Derneği tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik'e plaket takdim edildi. Katılımcıların, kütüphanede 19 Aralık 2023 tarihinde açılan Biyomimetri Müzesi'nin ziyaretinin ardından toplantı sona erdi.

Biyomimetri Müzesi'ni 22 bin kişi ziyaret etti

'Doğadan ilham alarak gerçekleştirilen inovasyon, anlamına gelen biyomimetik, 'tabiat, doğa' anlamındaki 'bios' ve 'taklit etmek, ilham almak' anlamındaki 'mimesis' kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. İnsanların doğada bulunan sistemleri taklit ederek yaptıkları maddelerin, aletlerin, mekanizma ve sistemlerin tümünü ifade ediyor. Düşün Taşın Derneği tarafından projelendirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan Biyomimetik Merkezi projesi ile çocuklar ve gençlerin hayatlarına doğa, bilim ve biyomimetik kavramlarını taşıyarak, yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi ve doğadan ilham alan yenilikçi projeler üretmeleri hedefleniyor. Öte yandan proje kapsamında bugüne kadar bin öğrencinin ekolojik okuryazarlık becerileri geliştirildi. Rami Kütüphanesi'nde açılan Biyomimetri Müzesi'ni 22 bin kişi ziyaret etti.

"İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleri devam edecek"

İstanbul Doğadan İlham Alan İnovasyon (Biyomimetik) Merkezi projesinin kapanış toplantısı hakkında konuşan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri i Dr. Ziya Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Düşün Taşın Derneği tarafından yürütülen Biyomimetik Merkezi Projesi'nin kapanış toplantısı için bir araya geldik. İstanbul Kalkınma Ajansı kurulduğu 2009 yılından beri kamudan, yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplumdan gelen proje başvurularını değerlendirerek bunlara mali destek sunan bir yapıdır. Aynı zamanda fikirlerin proje yönüne doğru evrilmesine bilgi, görgü ve iş zekası destekleri sunmaya da gayret ediyoruz. Bu projede, çocuklar ve gençler başlığı altında desteklenen bir projeydi. Çok özellikli bir başlıkta, öncü bir iş. Bu manada bizim çok değerli bulduğumuz bir proje oldu. Bugün hem Rami Kütüphane'sinde projenin sergisini ziyaret etmiş olduk. Teknik anlamda da projenin kapanışını yapmış olduk. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleri devam edecek. Bu manada potansiyel yararlanıcıların çağrılarımızı takip etmelerinde fayda var. Teşekkür ederim" dedi.

"Organizasyonumuzu ve hedeflerimizi gözden geçirdiğimiz bir aşamadayız"

İstanbul Doğadan İlham Alan İnovasyon (Biyomimetik) Merkezi Proje Koordinatörü Dr. Ahmet Talat Us, "Projemiz bugün itibarıyla kuruluş dönemini tamamladı. Artık büyüme ve atılım dönemi diyebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Organizasyonumuzu ve hedeflerimizi gözden geçirdiğimiz bir aşamadayız. Devamında yurt dışındaki biyomimetik enstitüleri, doğa tarihi müzelefi gibi bir altyapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle ülkemiz entellektüel sermayesine daha fazla katkıda bulunmuş olacağız. Biyomimetik kelime anlamıyla doğayı taklit, dağadan ilham alma. Kelime olarak yeni adledilebilir ama aslında insanlık tarihi kadar eski. Pek çok teknolojinin, pek çok buluşun ilham kaynağıdır. Doğadan form ve şekil olarak ilham alabiliriz. Bütün uçaklarda baş, gövde, kanatlar ve kuyruk kısmı kuşlara benzer. Sanatta form ve şekilden ilham alır. Doğanın desenleri tekstil veya görsel sanatlara uyarlanır" ifadeleri kullanıldı.

Biyomimetik temalı proje yarışması başlıyor

Biyomimetik Temalı Proje Yarışmasını duyuran Düşün Taşın Derneği Başkanı Selim Çavuş, "İçerisinde bulunduğumuz Rami Kütüphanesi'nde 19 Aralık 2023 tarihinde sergimiz ziyareti kabul etmeye başladı. 29 Şubat itibarıyla şuana kadar 19 bin 500 kişi sadece Rami Kütüphanesi'nde bizi ziyaret etti. Projemizin tüm kapsamında 22 bine yakın ziyaretçi bizim projemizden haberdar oldu ve ziyaret ettiler. Bunlar çok değerli ziyaretler. Onların bu ziyaretleri sonrasında yetiştirmek istedikleri projeleri, konuyla ilgili yapmak istedikleri için bir proje yarışması başlattık. Bu proje yarışması da Biyomimetik Temalı Proje Yarışmadır. Bu sayede de onların proje fikirlerini hayata geçirmek için imkan sağlayacağız. Biyomimetik Merkezi projemiz Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçti. Bizim projemiz bu alanda kurulmuş olan ilk kurumsal yapı. Biyomimetik Müzesi'de Türkiye'de ilk defa hayata geçen bir proje oldu" şeklinde konuştu.