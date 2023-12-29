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Türkiye'nin en uzun camı üretildi

Türk cam işleme sanayiinde bir ilke imza atıldı. Ardıç Cam'ın kurduğu, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye'nin ilk tesisi için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı. Ardıç Cam'ın yüksek teknoloji üretim hatları ve uzman kadrosuyla müşterilere özel tasarımlar, büyük ölçekli cam paneller ve benzersiz projeler için çözümler sunacağı belirtildi.

Türkiye\'nin en uzun camı üretildi
29.12.2023 - 22:21,
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Türkiye'nin en uzun camı üretildi

ANKARA - Türk cam işleme sanayiinde bir ilke imza atıldı. Firmanın kurduğu, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye'nin ilk tesisi için ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı.

Türkiye'de cam işleme sanayii firması olan Ardıç Cam, bir ilke imza attı. Firmanın kurduğu, 12 metre uzunluğunda cam işleme kapasitesine sahip olan Türkiye'nin ilk tesisi için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nda ilk kez 12 metrelik cam üretimi yapıldı. Firmanın 12 metre uzunluğundaki camları işleyebilen makineleri üretime başladı.

Şişecam fabrikalarında üretilen 12 metrelik camlar, bu sevkiyat için özel tasarlanmış bir tır ile Ardıç Cam'a ulaştı. Ardıç Cam'ın uzman ekibi tarafından tırdan indirilen Türkiye'nin en uzun camları işleme bandına yerleştirildi. İşlenecek 12 metrelik camlar, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde mimari cepheleri süsleyecek.

Bir binanın 3 katına tek cam

Bugüne kadar Türkiye'de en fazla 8 metre uzunluktaki camların işlenebildiğini belirten Ardıç Cam Üretim Direktörü Doğukan Gür, "ASO 2. OSB'deki yeni fabrikamızda 12 metre uzunluktaki camı işleyebilen makinelerimiz bulunuyor. Ancak Türkiye'de 12 metre uzunlukta cam üretimi bulunmuyordu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ilk kez bizim için 12 metrelik cam üretimi yaptı" dedi.

Ardıç Cam'ın yüksek teknoloji üretim hatları ve uzman kadrosuyla müşterilere özel tasarımlar, büyük ölçekli cam paneller ve benzersiz projeler için çözümler sunacağını belirten Gür, "Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan tesisimizde; kesim, kenar işlem, yüzey işlem, boya, ısıl işlem, laminasyon, temper ve yalıtım camı hatlarıyla birlikte mimari projelerde 12 metreye kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştireceğiz. Bir binanın 3 katını tek parça bir camla kaplayabileceğiz" dedi.

Toplam 70 bin metrekare kapalı alanda üretim

Ardıç Cam'ın Ankara Kahramankazan'daki 36 bin metrekare kapalı alanda kurulu fabrikasının ardından ikinci fabrikası kısa bir süre önce ASO 2. OSB'de faaliyete geçti. Ardıç Cam, 35 bin metrekare kapalı alana sahip bu tesisi, dünyada cam işleme alanında kullanılan son teknolojilerle üretim yapıyor. Ardıç Cam, hem yurt içinde hem yurt dışında birçok büyük mimari projenin cephe camlarının üretimini gerçekleştiriyor. Firma, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ederek, ülke ekonomisine de katma değer sağlıyor.

Kaynak: İHA
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