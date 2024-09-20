Uçak Çamura Saplandı, Yolcular Güvende

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Bakan Uraloğlu'ndan tekeri çamura saplanan uçakla ilgili açıklama

HAKKARİ - Ankara- Hakkari seferini yapan yolcu uçağının tekeri, olumsuz hava şartları nedeniyle iniş sırasında çamura saplandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 185 yolcu ve 7 mürettebatın uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildiğini, olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13: 18'de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.