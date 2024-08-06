Ukraynalı çocuklar mermi kovanlarıyla barış mesajı verdi

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Ukraynalı çocuklar savaşta kullanılan mermi kovanları ile tüm dünyaya barış mesajı verdi

İSTANBUL - Ukrayna'nın Dolyna kenti Belediye Başkanı Ivan Dyriv, Ukraynalı çocukların dünyaya barış mesajı vermek için boyayıp üzerine çiçek resmi çizdikleri mermi kovanlarını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teslim etti. Geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in de tanıklık ettiği buluşmada ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin Ukrayna'daki kardeş şehri Dolyna'nın Belediye Başkanı Ivan Dyriv, Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için geldiği Büyükçekmece'de, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti. Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten ötürü Ukrayna halkının teşekkürlerini ileten Ivan Dyriv, Ukraynalı çocukların boyayıp üzerine çiçekler çizdikleri mermi kovanlarını Başkan Akgün'e teslim etti. Ukraynalı çocukların tüm dünyaya barış mesajı vermek ve Türkiye'ye teşekkür etmek amacıyla mermi kovanlarını boyadıklarını belirten Ivan Dyriv, "Özellikle Büyükçekmece Belediyesi'nin bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Ziyarete tanıklık eden geçmiş dönem dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin, Ukrayna'nın 1991 yılındaki Bağımsızlık Protokolü'nün altında imzası bulunan kişiydi.

"Destekleri için Türkiye 'ye teşekkür ediyoruz"

Ukrayna Dolyna Belediye Başkanı Ivan Dyriv, "Bu parçalar Ukrayna'dan geldiler. Tabii savaş alanında bizim askerler yolladılar. Onlar atıyorlar. Biz de atıyoruz. Savaşta kullanılan ama bu Ukraynalı çocuklar size yolladılar. Destekleri için Türkiye 'ye teşekkür ediyoruz. Özellikle Büyükçekmece Belediyesi'nin bize verdiği destek için de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ukrayna'nın Bağımsızlık Protokolü'nü dönemin Dışişleri Bakanı olarak imzalayan kişiydi

Aynı saatlerde Başkan Akgün'ü ziyaret eden geçmiş dönem dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin'in de tanıklık ettiği buluşmada, ilginç bir tesadüf ortaya çıktı. Hikmet Çetin, 1991'de bağımsızlığını ilan eden Ukrayna'nın Bağımsızlık Protokolü'nü dönemin Dışişleri Bakanı olarak imzalayan kişiydi. Hikmet Çetin o günleri Dışişleri Bakanı olarak o dönemde çok şanslı olduğunu belirterek, "Sovyetler Birliği dağıldı. Daha resmen dağılmadan biz Ukrayna'yı tanıdık. 16 Aralık 1991'de tanıdık. Resmi Sovyetler Birliği'nin dağılımı 21 Aralık 1991 ve ben ona tanıklık yaptım. Brüksel'deki NATO toplantısında. Hepsinin bağımsızlığında benim imzam var protokollerde. Dünyanın yeniden bir demokrasiye, barışa gireceği düşünülüyordu. Artık savaşlar olmayacak. İki kutuplu dünya bitti. Barış olacağını zannediyorduk. Fakat özellikle Rusya vazgeçmedi. Daha önce Gürcistan'dan iki yer aldı. Dünya ses çıkartmadı. Sonra Kırım'ı aldı. Dünya ses çıkartmadı. Sürekli olarak Eski Sovyetler Birliği'nin yeniden canlandırılması için arka bahçelerini devamlı savaşla kuşatıyordu ve alıyordu. Dünyadaki örgütler de bu konuda maalesef başarılı değil. Ne Birleşmiş Milletler, ne NATO, ne Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı hiçbiri savaşları önlemek bakımından başarılı değil. Savaşlar devam ediyor. Orta Doğu'nun ne halde olduğunu görüyoruz. Savaş devam ediyor" dedi.

"O savaş nükleer savaş olacaktır"

Hikmet Çetin son zamanlarda sık sık gündeme getirilen 3. Dünya Savaşı iddialarına ilişkin ise, "Umarım değildir. Çünkü o savaş nükleer savaş olacaktır ve dünyada her ülke bundan zarar görür. Zaman bakımından mesela diyelim ki, Rusya bir şey yaptı. Saniyeler içinde Amerika buna cevap verecek. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü gelecek olan savaş maalesef nükleer savaş olma ihtimali çok yüksek. Nitekim Putin arada bir 'Nükleer kullanacağım' diyor, bu dünyanın sonu olur" ifadelerini kullandı.

"21. asrın çeyreği bitmiş, biz hediye olarak mermi kovanları alıyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Ukraynalı çocukların gönderdikleri mermi kovanları ile dünyaya barış mesajı vermek istediklerini belirterek, "Ukrayna'nın saldırılara karşı cevap verdiği silahlarda kullanılan mermiler, Türkiye'nin desteğinden, bugüne kadar ve devam eden yardımından ötürü çok teşekkür ediyorlar. Çocukların boyamış olduğu sokaklarda buldukları mermi kovanlarını bize savaş anısı olarak göndermişler, bu etkileyici. 2024 yılı medeniyet dünyasının 21'inci asrın çeyreği bitmiş, biz hediye olarak mermi kovanları alıyoruz. Tabii ki barış mesajı veriyorlar. Boş mermi gönderiyor, boş kovan gönderiyor. 'Bunlar aslında hatıra olarak kalsınlar ama yine de savaş hatırlansın ve bir daha savaş olmasın' diyorlar" dedi.