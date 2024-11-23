Uludağ\'da İlk Kar Yağışı

Uludağ beyaza büründü
BURSA - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da hava sıcaklığı-10 dereceyi gördü. Oteller bölgesi ve kayak merkezi beyaza büründü.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da sezonun ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının -10 olduğu Uludağ'da turistik bölgeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar sezonun ilk kar yağışını izlemek için Uludağ'a çıkarken, ekiplerde yollarda çalışmalara başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşırken, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
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