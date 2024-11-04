UNICERA Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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UNICERA Fuarı Kapılarını Açtı

Sanayi Bakanı Kacır, UNICERA Fuarı'nda Türkiye'nin seramik sektöründeki yerini vurguladı.

04.11.2024 22:25
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UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı kapılarını kapılarını açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

-"Seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız"

İSTANBUL - Bu yıl 36'ıncısı düzenlenen UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı kapılarını kapılarını açtı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız" dedi.

UNICERA Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı bin 200'den fazla markayı ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek seramik sektöründeki son gelişmelerin tanıtılıyor. Fuar'ın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımı ile gerçekleşti. Protokol konuşmaları ile başlayan tören ardından kurdele kesimi ile son buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile beraberindeki heyet fuarda bulunan stantları gezdi. Vatandaşlarla sohbet eden Kacır, fuarın standlarının çok ilginç ve güzel olduğunu bir iç mimar için oldukça etkileyici olduğunun altını çizdi. Daha sonra basın mensuplarını fuar ile ilgili sorularını yanıtladı.

"Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız"

Seramik sektörünün son 22 yılda üretim hamlesinden payını aldığını ifade eden, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Seramik sektörümüz geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolarlık üretim ve 1,3 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'ye değer kattı. Bugün seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa'da 3'üncü dünyada 10'uncu sıradayız. Seramik karoda Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 5'inci; Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa'nın 2'inci; Seramik sofra ve süs eşyalarında Dünya'nın 9'uncu büyük ihracatçısıyız. Ülkemizi küresel pazarlarda başarıyla temsil eden firmalarımızı başarılarından dolayı kutluyorum. Müteşebbislerimizi altyapısı hazır, planlı ve sürdürülebilir üretim tesisleriyle buluşturmak için Kütahya ve Yozgat'ta seramik sektörüne özel iki OSB kurduk. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Seramik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son yirmi iki yılda; seramik sektöründe gerçekleştirilen toplam 138 milyar lira sabit yatırım tutarındaki 517 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 39 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Bu doğrultuda seramik ve refrakter sektöründe inovatif projelere imza atan 15 Ar-Ge, 4 tasarım merkezi ve 18 teknopark firmamıza Ar-Ge teşviklerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz "dedi.

"Fuarın 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır"

Fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kacır, "Seramik sektörü Türkiye'nin katma değerli üretim yapan sektörlerinin başında geliyor. Bu fuarda yüzlerce firmamız pek çoğu ar-ge ve inavasyona dayalı ürünlerini sunuyor. Bu fuarın seramik sektörümüzün 2 milyar dolar ihracat hedefine erişmesini hızlandıracaktır. Bizde her zaman sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzde yeşil dönüşüm ajandası var. Bu sektörde üretimde karbon emisyonlarını azaltacak projeleri hızlandırmayı düşünüyoruz. Dijital gelişim ile verimliliğin yükselmesini amaçlıyoruz. Hem yatırım teşviklerimiz hem de ar-ge desteklerimiz ile iftihar kaynağımız olan Türk Seramik sektörümüzün küresel yolculuğunu adım adım güçlendireceğiz" diyerek sözlerini tamamdı.

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Genel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel UNICERA Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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