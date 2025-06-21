Üniversite Öğrencileri Temizlikte Harçlık Kazanıyor - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Temizlikte Harçlık Kazanıyor

21.06.2025 22:31
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İzmir'de 'Öğrenci İşleri Temizlik' girişimi, üniversite öğrencilerine esnek çalışma imkanı sunuyor.

Üniversite sıralarından ev temizliğine: "Öğrenci İşleri Temizlik"

Öğrenci İşleri Temizlik: Üniversiteli gençler temizlikle harçlıklarını kazanıyor

İZMİR - İzmir'de üniversite öğrencileri, "Öğrenci İşleri Temizlik" adını verdikleri girişimle hem eğitimlerine devam ediyor hem de para kazanıyor. Urla ve Çeşme ilçelerinde temizlik hizmeti veren öğrencilerin müşterileri arasında ünlü isimler de yer alıyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Cihan Kılıç, eğitim hayatını sürdürebilmek için dikkat çekici bir girişime imza attı. Yurt dışında yaygın olan "handyman" modelinden ilham alan Kılıç, "Öğrenci İşleri Temizlik" adını verdiği projeyi hayata geçirdi. Başlangıçta üniversitedeki arkadaşlarının desteğiyle gündelik ev temizliği hizmeti sunmaya başlayan genç girişimci, kısa sürede büyüyerek profesyonel bir ekiple hizmet vermeye başladı. Şu anda Urla ve Çeşme ilçelerinde faaliyet gösteren ekip, 12 öğrenci ve profesyonel temizlik personelinden oluşuyor. Özellikle yaz aylarında nüfusun arttığı bu bölgelerde, temizlik hizmeti bulmakta zorlanan ev sahipleri için önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. "Öğrenci İşleri Temizlik" hizmetinden yararlananlar arasında oyuncu Doğa Rutkay Kamal ve şarkıcı Ceylan Ertem gibi tanınmış isimler yer alıyor. Genç yaşına rağmen hem öğrenim hayatını sürdüren hem de kendi girişimini yöneten Cihan Kılıç, projesiyle çevresindeki öğrencilere istihdam sağlıyor ve yerel halkın temizlik ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Cihan, ilerleyen dönemde faaliyet ağını genişletmeyi ve farklı şehirlerde de "Öğrenci İşleri Temizlik" hizmetini kurmayı hedefliyor.

Okula uyumlu çalışma takvimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Cihan Kılıç, ailesine yük olmamak için özel sektörde çalıştığını, ancak emeğinin karşılığını tam olarak alamadığı için kendi işletmesini kurarak hem daha özgür çalışmayı hem de okul arkadaşlarına fayda sağlamayı hedeflediğini söyledi. Öğrencilerin çalışmak istedikleri gün ve saatleri özgürce seçebildiğini belirten Kılıç, Öğrenci İşleri Temizlik Projesi, öğrencilerin özgür ve kazançlı bir şekilde çalışmasını öngören bir sistem aslında. Biz sektör olarak özel ev hizmetlerini seçtik. Bu kapsamda temizlik, çocuk bakımı, özel ders ve bahçe işleri gibi hizmetler bulunuyor. Çalışan kişi havuzunu ve müşteri havuzunu iyi yönetiyoruz. Böylece hem öğrencilerin derslerine ve sınavlarına engel olmuyoruz hem de müşterilerimize kaliteli hizmet sunabiliyoruz" dedi.

Projeyi tüm ülkeye yayma hedefi

İşe başlamadan önce bulaşıklarını çamaşır suyuyla yıkadığını söyleyen Kılıç, "Şimdi temizlikle ilgili tüm detayları biliyorum. Müşterilerimiz bizi çok destekliyor ve biz de onların verdiği parayı gerçekten hak etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz arasında Doğa Rutkay ve Ceylan Erten gibi isimler var. Herkes projeyi destekliyor ve benimsiyor. Biz bu projeyi bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Tüm öğrencilerin özgürce çalışmasını ve haklarını almasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda öğrencidenişler.com adlı projemiz çok yakında hizmete başlayacak. Hem müşterilerimiz şeffaf fiyatlarla hizmet alabilecek hem de öğrenciler özgürce çalışabilecek. Bu iş özellikle erkek arkadaşlarımız için çok faydalı oluyor. Pek çok arkadaşımız işe başladıktan sonra "Gözümüze çarpmaya başladı, aslında dağınıkmışız ve pismişiz," diyor" ifadelerini kullandı.

Ekip gittikçe büyüdü

Okul arkadaşı Cihan Kılıç'a işe ihtiyacı olduğunu söyleyen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Yiğit Gezer, "İlk gün çok heyecanlıydım çünkü temizlik konusunda hiçbir tecrübem yoktu. Hangi malzemenin nereye döküleceği gibi şeyleri hiç bilmiyordum ama ablaların yönlendirmesiyle hızla tecrübe kazandık. Zamanla kendimizi geliştirdik ve bu hem bize fayda sağladı hem de gelir elde ettik. Başlangıçta 4-5 kişiydik, şimdi 12-13 kişilik bir ekibiz. İlk başta zorlanıp ayrılanlar oldu ancak bizim yapabildiğimizi görünce "Biz neden yapamayalım?" düşüncesi oluştu ve ekip büyüdü. Şu an herkes memnun, derslerine de vakit ayırabiliyorlar çünkü çalışma saatleri esnek ve özgürlük sunuyor. Projeye İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak başladık ve şimdi Ege Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızı da dahil etmeyi planlıyoruz" sözlerini kullandı.

Harçlıklarını çıkartıyorlar

Bu işe yeni başladığını söyleyen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Emrullah Altun ise "Yaklaşık 10 gündür burada çalışıyorum. Arkadaşlarla beraber rahat bir ortamda çalışıyoruz. Ablalarımız bize iş öğretiyorlar, bu açıdan çok faydalı oluyor. Daha önce yere bile paspas atamayan biriydim ama şimdi çok şey öğrendim. Çalışma saatlerimiz uygun. Final dönemlerinde ve vize zamanlarında izin alabiliyorum, istediğim zaman çalışabiliyorum. Böylece hem okula vakit ayırabiliyorum hem de rahatça çalışıyorum. Ücret açısından da önceki yerlerdeki emeğime göre çok daha iyi kazanıyorum. Haftada ortalama 8 saatlik günlük mesailerimiz oluyor ama işimizi erken bitirdiğimizde erken çıkabiliyoruz. Böylece günün geri kalanında ders çalışabiliyorum, kitap okuyorum ve İngilizcemi geliştiriyorum. Okurken kendi harçlığımı çıkarmak benim için önemli" diye söyledi.

Yeni taşınacağı evinin temizliğini destek olmak için öğrencilere temizletmeye karar veren ev sahibi Balım Bilge de "Şu an gerçekten çok memnunum. Taşındıktan sonra da mutlaka tekrar çağırmayı düşünüyorum. Başta biraz ön yargılarım vardı ama sonuçtan fazlasıyla memnun kaldım. Temizlik ekibinde hem erkek hem de kız öğrenciler var. Özellikle cam temizliğinde erkekler gerçekten çok iyi" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Üniversite Öğrencileri Temizlikte Harçlık Kazanıyor - Son Dakika

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