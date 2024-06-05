Ünlü sanatçı Fatma Karanfil'in cenazesinde vefasızlık: Cenazeye katılım az oldu - Son Dakika
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Ünlü sanatçı Fatma Karanfil'in cenazesinde vefasızlık: Cenazeye katılım az oldu

Yeşilçam'ın iz bırakan oyuncularından Fatma Karanfil'in kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine, dizide birlikte oynadığı sanatçılar dışında az sayıda kişi katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit gibi isimlerin yanı sıra yakınları da cenazeye katıldı. Karanfil'in yeğenleri taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılımın yandaki cenazeden daha az olduğu gözlendi.

05.06.2024 15:28
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Ünlü sanatçı Fatma Karanfil'in cenazesinde vefasızlık: Cenazeye katılım az oldu

Karanfil'in cenazesine dizide birlikte oynadığı sanatçılar dışında az sayıda katılım oldu

İSTANBUL - Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan olan Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerde de oynayan ve yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı. Karanfil'in cenazesine katılımın az olduğu görüldü.

Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan ünlü sanatçı Fatma Karanfil, kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. 2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran, Çocuk Duymasın dizisinde de oynayan Karanfil için Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve yakınları katıldı. Taziyeleri ise Karanfil'in yeğenleri Aslı ve Elif Karanfil kabul etti.

"Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Türk ekranlarının çok değerli bir sanatçısıydı. Ben de onunla çalışma fırsatını elde ettim. Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Üzüntülerini dile getiren Hülya Koçyiğit ise, "Türk sinemasının yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. O kadar güzel bir insandı o kadar güzel anılar bıraktı ki bize. Ruhu şad olsun. Bize onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim. Ben onunla konuştum. O bana gözleriyle selam verdi" dedi.

Cenazeye katılım yandaki cenazeden daha az oldu

Karanfil için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Karanfil'in tabutu omuzlara alınarak Feriköy Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ünlü sanatçı Fatma Karanfil'in cenazesinde vefasızlık: Cenazeye katılım az oldu - Son Dakika

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