Ünlülerden Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı - Son Dakika
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Ünlülerden Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Balıkesir'de ünlü oyuncular, tekerlekli basketbol takımıyla karşı karşıya geldi. Başkan Ahmet Akın, engelsiz bir şehir için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

02.12.2024 19:14  Güncelleme: 19:22
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Ünlüler, şampiyonlara karşı

Ekranın tanınmış yüzleri tekerlekli sandalyede basketbol maçı için parkeye çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın:

BALIKESİR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ekranın tanınmış yüzleri Balıkesir'in şampiyonları ile parkede karşı karşıya geldi. Ünlü oyuncular tekerlekli sandalyeye oturarak basketbol oynamayı deneyimlerken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise engelsiz bir şehir müjdesi verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ekrandan tanınan ünlü oyuncular ile süper ligde mücadele eden tekerlekli basketbol takımı oyuncularını bir araya getirdi. Ünlü oyuncular Şahin Irmak, Burcu Kirman, Ceren Taşçı, Bülent Şakrak, İpek Erdem ve Hakan Bilgin hayatlarında ilk kez tekerlekli sandalyeye oturarak parkeye çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da ünlüler takımında yer alarak sporcular ile karşı karşıya geldi. Bülent Şakrak öncülüğündeki ünlüler ekibi tekerlekli sandalye üzerinde durmakta zorlanırken, tekerlekli basketbol takımı arka arkaya sayılar attı. Bülent Şakrak'ın rakip oyuncunun sandalyesini tutarak ilerlemesi izleyenleri güldürürken, ünlüler takımının en çok sayı atan oyuncusu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Maç sonrası Başkan Akın, tüm oyunculara ve etkinliğe katılan engellilere baklava ikram etti.

Şahin Irmak'a ilgi yoğun oldu

Balıkesirlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Şahin Irmak herkese teşekkür etti. Maç öncesi konuşan Irmak, "Çok mutluyuz burada olmaktan. Spor aktivitesi ile burada olmak daha da güzel. Maçta iddiamız yok, bizi ezer geçerler diye düşünüyorum" dedi.

Burcu Kirman ise "İlk defa böyle bir deneyimim olacak. Engelli arkadaşlarımızdan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum" dedi. Oyuncu Ceren Taşçı "Ben basketbolu bile en son ortaokulda oynamıştım. Ülkece farkındalığımızın artması adına çok güzel bir etkinlik. Engellilere öncelik vererek bir yaşam sürülmesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. Oyuncu Hakan Bilgin ise, tekerlekli sandalye üzerinde durmakta dahi zorlandıklarını söyleyerek basketbol takımını alkışladı.

Maç öncesi 'Fena yeniliriz' iddiasında bulunan Bülent Şakrak ise maç sonunda 'Sözümüzü tuttuk, fena yenildik' diyerek etkinliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Başkan Ahmet Akın: "Engelsiz Balıkesir için çalışıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise günün anlam ve önemine dair konuştu. Balıkesir'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sanatçıların destekleriyle böyle bir farkındalık etkinliğini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Akın "Sanatçılarımız bizleri duygulandırdı, mutlu ettiler. Türkiye'nin sevdiği, güler yüzlü insanlar, böyle bu farkındalık etkinliğine eşlik ettikleri için kendilerine minnettarız. Tüm Balıkesirli hemşehrilerim adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Balıkesir'i 'Engelsiz Balıkesir' yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Mesela parklarımızdan başladık, eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60'ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye'de bu rakam yüzde 20'nin altında. İş konusunda da Avrupa'da yüzde 22,8'si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken bu oran Türkiye'de yüzde 6'nın altında" dedi.

Ünlülerden Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ünlülerden Tekerlekli Sandalyede Basketbol Maçı - Son Dakika

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