Usta olarak başladığı fırının sahibi oldu, 40 yıldır simit satıyor - Son Dakika
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Usta olarak başladığı fırının sahibi oldu, 40 yıldır simit satıyor

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ercan Sevinç, usta olarak çalıştığı fırını sahibinden devraldı. 40 yıldır fırında simit satan Sevinç, mesleğini çocuklarıyla birlikte sürdürüyor. Sevinç, hazırladığı simitleri kızı Ebru Sevinç ile birlikte pişmesi için fırına gönderiyor ve mesleğini çocuklarının sürdüreceğini belirtiyor.

30.04.2024 10:54
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Usta olarak başladığı fırının sahibi oldu, 40 yıldır simit satıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 50 yaşındaki Ercan Sevinç, usta olarak çalıştığı fırını sahibinden devraldı. 40 yıldır fırında simit satan Sevinç, mesleğini çocuklarıyla birlikte sürdürüyor.

Devrek ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ercan Sevinç, meslek sahibi olmak için küçük yaşta önce Zonguldak il merkezine gelerek bir süre çalıştı. Gurbette çalışmanın zorluğu nedeniyle ilçeye geri dönen Sevinç; burada bir simit fırınında usta olarak çalışmaya başladı.

Sahibinin fırını satmak istemesiyle işyerini devralan Sevinç, 10 yaşında başladığı mesleği 40 yıl boyunca sürdürdü. Dünyaya gelen dört çocuğuna simit fırınında mesleği öğreten Sevinç, mesleğini ömrü elverdiği müddetçe devam ettireceğini anlattı.

Sevinç, "40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yaşım 50. Çocukken gurbete çıktık. Zonguldak'ta 1-2 ay çalıştık. Daha sonra Devrek'e geldik. Fırında usta olarak çalışmaya başladım. Arkadaşım devretmeyi düşündü. Bende talip oldum. Burada fırıncılığa devam etmek istedim. Hale daha da yapmaya devam ediyorum. Bu simidin özelliği Devrek'in meşhur pekmezli simidi. Çocuğumla birlikte yapıyorum. Kazandan fırına kadar dört çocuğumla bu mesleği yapıyorum" dedi.

Hazırladığı simitleri kızı Ebru Sevinç ile birlikte pişmesi için fırına gönderen Ercan Sevinç, kendisinden sonra mesleğini çocuklarının sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Usta olarak başladığı fırının sahibi oldu, 40 yıldır simit satıyor - Son Dakika

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