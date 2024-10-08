Uzundere'de Renkli Airfest Coşkusu - Son Dakika
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Uzundere'de Renkli Airfest Coşkusu

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Airfest Uzundere'de nefes kesen uçuş gösterileri ve akrobasi performansları ile unutulmaz anlar yaşandı.

08.10.2024 09:47
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Uzundere'de Airfest heyecanı

İlçe Kaymakamı Kübra Demirer'in tandem pilotlarına eşlik ettiği festivalde renkli görüntüler yaşandı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenen "Airfest Uzundere" nefes kesen görüntülere sahne oldu. Dünya şampiyonu sporcuların katıldığı etkinlikte nefes kesen akrobasi ve uçuş gösteri izleyenleri büyüledi.

Uzundere ilçesinde Çağlayan bölgesinde gerçekleştirilen festivalde Uzundere İlçe Kaymakamı Kübra Demirer de tandem pilotlarına eşlik etti. Gökyüzünden süzülen sporcular renkli görüntüler oluşturdu.

Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneğince düzenlenen festivale, wingsuit pilotları Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, yamaç paraşütü tandem pilotu Tolga Yıldırım, base jumper (Serbest Düşüş) pilotu Samet Baydar, yamaç paraşütü akrobasi pilotlarından dünya şampiyonu Roland Brunnbauer ve Norbert Winkler'in yanı sıra Melih Kaan Kılıç, Pelin Asılkazancı ve Maximilian Soaresmartini katıldı

Vatandaşlar gösterileri büyük bir ilgi ile yüksek kayalıklara çıkarak izlerken sporcuların gökyüzündeki dansı adeta nefesleri kesti.

Uzundere\'de Renkli Airfest Coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uzundere'de Renkli Airfest Coşkusu - Son Dakika

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