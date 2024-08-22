Vakıflar Genel Müdürlüğü sünnet organizasyonu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vakıflar Genel Müdürlüğü sünnet organizasyonu gerçekleştirdi

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da 25 çocuk için sünnet organizasyonu düzenledi. Şölende çocuklara kıyafetler giydirildi, camii ve türbe ziyareti yapıldı. Çocuklara bisiklet ve altın hediyeleri verildi. Etkinlikte Hacivat Karagöz oyunu, balonlar ve yüz boyama gibi etkinlikler düzenlendi.

22.08.2024 18:08
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Vakıflar Genel Müdürlüğü sünnet organizasyonu gerçekleştirdi

ANKARA - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da 25 çocuk için sünnet organizasyonu düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da düzenlediği sünnet şöleninde, 25 çocuk için sünnet şöleni yapıldı. Şölenden önce çocuklara kıyafetler giydirilmesinin ardından Hacı Bayram Veli Camii ve Türbe ziyareti yapıldı. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen şölende önce yemek yenildi daha sonra çocuklar için bisiklet ve altın hediyeleri verildi. Şölenin final etkinliğinde çocuklar Hacivat Karagöz oyunu, balonlar ve yüz boyama ile doyasıya eğlendi. Etkinliğe Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik ve Ankara Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ertuğrul Onat katıldı.

"Yardım alan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz"

Hayır şartlarını yerine getirme konusuna önem verdiklerini söyleyen Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yönetimi bizde olan düzenli vakıflarımızın, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeyi önemsiyoruz ve bununla alakalı da her bir vakfiyeyi bize teslim edilmiş bir emanet olarak görüp bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabii Sultan 2.Beyazıd Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan bizden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Bizlere öncülük eden sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'ya bizlere öncülük ettikleri ve destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu ve bunun gibi birçok programa ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sünnet organizasyonu gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vakıflar Genel Müdürlüğü sünnet organizasyonu gerçekleştirdi - Son Dakika

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