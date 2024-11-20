Vale Personeli, Heimlich Manevrası ile Genç Hayatını Kurtardı - Son Dakika
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Vale Personeli, Heimlich Manevrası ile Genç Hayatını Kurtardı

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Kayseri'de boğazına şeker kaçan bir genç, vale personeli Emre Aysel'in yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı kameralara yansıdı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı durumu önemine vurgu yaparak Aysel'i tebrik etti.

20.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:59
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Boğazına şeker kaçan genci 'Heimlich manevrası' ile böyle kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'de, boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan genç, vale personelinin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtuldu.

Kayseri'de Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla yürüyen bir gencin boğazına şeker kaçtı. Bir süre sonra nefessiz kalan gence ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Durumu fark eden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'de vale personeli olarak görev yapan Emre Aysel, gencin yanına gitti. Nefessiz kalan gence Heimlich manevrası yapan Aysel, nefes borusunda kalan şekeri çıkarttı. O anlarda kameraya yansıdı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Kurum içinde yaptığımız ilk yardım eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren çok güzel bir görüntü. Ulaşım AŞ'de vale personelimiz olarak görev yapan Emre Aysel, yaptığı Heimlich manevrası ile boğazına şekerleme kaçan gencimizin hayatını kurtardı. Kendisini bu duyarlı ve bilinçli davranışı için tebrik ediyorum" dedi.

Vale Personeli, Heimlich Manevrası ile Genç Hayatını Kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vale Personeli, Heimlich Manevrası ile Genç Hayatını Kurtardı - Son Dakika

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