Van'da Aşiretler Arasında Barış Sağlandı

Van'da iki aşiret arasındaki husumet barışla sonuçlandı

VAN - Van'da Şerefhan ile Merzikan aşiretleri arasındaki husumet, kanaat önderi Nejdet Bayram'ın yoğun çabalarıyla barışla sonuçlandı.

Van'da Şerefhan ile Merzikan aşiretleri arasında yaklaşık 10 ay önce 3 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, kanaat önderi Nejdet Bayram'ın yoğun çabaları sayesinde barışla noktalandı. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde konuşan Nejdet Bayram, barışın her zaman savaştan iyi olduğuna vurgu yaparak, "Her zaman barıştan tarafız. Yıllardan beri dedelerimiz, atalarımız komşuluk yapmış, akrabalık yapmış. Hepimiz için güzel bir gün oldu. İki aile, iki aşiret bir araya geldi. Kimin katkısı olduysa minnettarım. İki aile fertleri fedakarlık yaptı ve bu husumet burada barışla taçlandırıldı. Bütün memlekete örnek bir davranış olsun. Yıllardan beri bu sıkıntıları çekiyoruz. Bazıları hiç adım atmıyor. Onlardan da adım atmalarını bekliyoruz. Yeter artık. Hepimiz Müslüman'ız, aynı ülkede yaşıyoruz, akrabayız. Kimse kimseye yabancı değil. Bu anlamda barıştan yana kim adım atıyorsa Allah ondan razı olsun" dedi.

Merzikan Aşiret Lideri Hacı Cengiz Bayer ise her zaman barışı istediklerini belirterek, "Bize bu barış kapısını açtığı için Nejdet Bayram'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı.

Olayda yaralananların babası Enter Elter de kanaat önderi Nejdet Bayram'a teşekkür ederek, onun söylediği her söze katıldıklarını söyledi.

Yapılan duanın ardından tören, barış yemeği ile sona erdi.