Yağmurda ıslanan köpeğe siper olan Ayaz o anları anlattı - Son Dakika
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Genel

Yağmurda ıslanan köpeğe siper olan Ayaz o anları anlattı

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Esenyurt'ta bir çocuk, sokak köpeğinin üzerine tuttuğu tahta parçası ile yağmurdan korumuş ve görenlere insanlık dersi vermişti. Ayaz isimli çocuk, köpek ile olan dostluğunu anlatarak, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

23.04.2024 15:40
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Yağmurda ıslanan köpeğe siper olan Ayaz o anları anlattı

İçleri ısıtan o görüntü cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir çocuk, sokak köpeğinin üzerine tuttuğu tahta parçası ile yağmurdan korumuş ve görenlere insanlık dersi vermişti. Adını "Coni" koyduğu köpek ile dostlukları devam eden Küçük Ayaz ise yaşanan o anları anlattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde başlayan ve Esenyurt'ta da etkili olan sağanak yağış sırasında Ayaz isimli küçük bir çocuk, sokakta gördüğü bir köpeğin yağmurda ıslandığını ve üşüdüğünü görünce üzerine bir tahta parçası tutarak görenlere insanlık dersi vermişti. Aradan geçen günlerde adını "Coni" koyduğu sokak köpeği ile dostluğunun devam ettiğini belirten Ayaz, yaşanan o anları anlattı.

Yağmurdan koruduğu sokak köpeği 'Coni' ile arkadaş olduğunu söyleyen Küçük Ayaz, "Sokak hayvanlarına kimse vurmasın, çünkü onlarda bir cana sahip. O gün 'Coni' titriyordu, bende sokakta bulduğum bir tahta parçasını üstüne koyarak onu yağmurdan korudum. Sonra benimle mahalleye geldi ve arkadaş olduk. Ona et ve süt veriyorum, benim gibi başkaları da onlara et ve süt versin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yağmurda ıslanan köpeğe siper olan Ayaz o anları anlattı - Son Dakika

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