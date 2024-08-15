Yaralı Çakır Kuşları Kazdağları'na Bırakıldı - Son Dakika
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Genel

Yaralı Çakır Kuşları Kazdağları'na Bırakıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan yaralı çakır kuşları, tedavilerinin ardından Kazdağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

15.08.2024 21:01
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Yaralı bulunan çakır kuşları tedavilerinin sonrasında Kazdağları'na bırakıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı halde bulunarak Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edilen 2 çakır kuşun tedavisi tamamlanarak Kazdağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşlarca yaralı ve bitkin halde bulunan 2 çakır kuşu, Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği görevlilerine tedavi edilmek üzere teslim edildi.

Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından kuşların tedavisi yapıldı.

Rehabilitasyon süreleri tamamlanan çakır kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince, Kazdağları Milli Parkında doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaralı Çakır Kuşları Kazdağları'na Bırakıldı - Son Dakika

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