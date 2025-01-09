Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin Temeli Atıldı

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Sultangazi'de Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Dursun, cami inşası ile birlikte mahallede önemli dönüşümlerin olacağını vurguladı.

09.01.2025 17:28  Güncelleme: 17:36
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Sultangazi'de Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Başkan Dursun:

"Yayla çok daha farklı bir mahalle olacak"

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "Artık bu sorunlar bitti. Yaklaşık 40 gün önce hafriyatını almıştık. Bugünde temel atma törenindeyiz" dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Sultangazi İlçe Müftüsü Hadi Keskin, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Protokol konuşmaları yapıldıktan sonra okunan dualarla birlikte ise butona basıldı. Ardından cami için törende kurban da kesildi. Törene gelen vatandaşlar Yayla Mahallesi Merkez Camii Derneği'ne caminin yapımı için bağışta bulundu. Turgay Altıntaş isimli bir vatandaş ise caminin 2 minaresini yaptırmayı üstlendi. Başkan Dursun, inşaat alanında yetkililer ile konuşarak süreç hakkında bilgi aldı. Törende ilgiyle karşılanan Abdurrahman Dursun, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi. Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"Yayla çok daha farklı bir mahalle olacak"

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Yayla Mahallesi'nde Merkez Camii'nin temel atma törenindeyiz. Uzun zamandır hem mülkiyet hem planlama soruları olduğu için bekliyorduk. Artık bu sorunlar bitti. Yaklaşık 40 gün önce hafriyatını almıştık. Bugünde temel atma törenindeyiz. Bu süreçte çok kişinin katkısı oldu. İbadet yerleri daha çok vatandaşlarımızın desteğiyle yürüyen işler. Biz 'Bismillah' deyip destek verdik ama camilerimizin inşasında emeği var. Cami bitene kadarda Sultangazililerden bu desteği bekliyoruz. Yayla Mahallesi'ne çok güzel bir kültür merkezi yapıyoruz. Okullarımızın yapımı da devam ediyor. Yol ile ilgili olan problemlere çözüm olarak inşaatı devam eden yollarımız var. İmar ve mülkiyet problemlerini de çözüyoruz. Yayla çok daha farklı bir mahalle olacak. Sultangazililerin her daim yanındayız. Onların desteğiyle yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yayla Mahallesi Merkez Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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