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Yeni Konya- Antalya Karayolu'nda bayram dönüşü trafiği yoğunluğu

KONYA - Antalya sınırları içerisinde yer alan Demirkapı Tüneli'nin hizmet vermeye başlaması sonrasında ulaşıma açılan Beyşehir-Derebucak-Serik ilçeleri güzergahlı Yeni Konya Antalya Karayolu'nda bayram dönüşü trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

9 günlük tatilin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bayram tatilini Antalya'da geçiren tatilciler, dönüş yolculuğuna geçmeye başladı. Tatilin son günlerinde Konya ve Anadolu'nun diğer kentlerine dönüşe geçen tatilciler, güzergahta oldukça dikkat çeken trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı yer ise Beyşehir ilçesi girişi oldu. İlçeye girişte çevre yolunun yerine şehir merkezi yönünü tercih eden sürücüler, ilçe merkezinde yoğunluğun daha da artmasına yol açtı. Antalya, Ali Akkanat ve Köprübaşı caddelerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde de yoğunluk görüldü. Kent merkezindeki ana arterlerde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Güzergahta zaman zaman maddi hasarlı kazalar da yaşandı. Trafik ekipleri ise güzergah üzerinde önlem ve tedbirlerini artırırken, bayram dönüşü yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.