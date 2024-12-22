Yerli Malı Haftası'nda TOGG Coşkusu - Son Dakika
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Yerli Malı Haftası'nda TOGG Coşkusu

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Özcan İlk ve Ortaokulu'nda TOGG, çocuklarla buluşarak yerli üretim ve teknoloji farkındalığı sağladı.

22.12.2024 10:33
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Yerli malı haftasında TOGG coşkusu

Çocuklar yerli teknolojiyle tanıştı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Özcan İlk ve Ortaokulu, Yerli Malı Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, etkinlikte öğrencilerle buluştu. Çocuklar, yerli otomobili yakından inceleme fırsatı bulurken büyük bir hayranlıkla inceledi.

Okul müdürü Selahattin Özkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayii ve yerli üretim projelerinin önemini vurguladı. Özkaya, "TOGG gibi projeler, ülkemizin teknolojik gelişimindeki güçlü adımları simgeliyor. Çocuklarımızın bu tür başarılarla tanışması, onların gelecek hayallerini şekillendirecektir" dedi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hem TOGG hakkında bilgi aldı hem de yerli üretimin önemi konusunda farkındalık kazandı. Yerli Malı Haftası etkinliği, çocukların yerli teknolojiye olan ilgisini artırarak veliler ve okul yönetimi tarafından da büyük beğeni topladı.

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerle çocukların milli değerleri ve yerli üretimi daha iyi kavrayabileceğini belirterek, Yerli Malı Haftası kapsamında farklı programlara devam edeceklerini açıkladı.

Yerli Malı Haftası\'nda TOGG Coşkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yerli Malı Haftası'nda TOGG Coşkusu - Son Dakika

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