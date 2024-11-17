Yetim Çocuklar Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi - Son Dakika
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Yetim Çocuklar Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi

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200 yetim çocuk ve anneleri, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli bir gün geçirdi.

17.11.2024 10:43
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Yetim çocuklar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi

GAZİANTEP - Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte 200 yetim çocuk, anneleriyle birlikte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezen yetim çocuklar, keyifli bir gün geçirdi. Gaziantep'te ikamet eden ve Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği'nin hayırseverlerin desteğiyle her ay düzenli olarak yardım ettiği 200 yetim çocuk, anneleriyle birlikte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi. Aralarında ilk defa Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na giden çocukların da bulunduğu 200 yetim çocuk, gezi esnasında gönüllerince eğlendi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Çocuklar için hem öğretici hem de keyifli geçen program hep birlikte yenen öğle yemeği ile tamamlandı. Gün sonunda mutlulukları yüzlerinden okunan yetim çocuklar ve anneleri Yetimler Vakfı yetkililerine teşekkür etti.

Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilcisi Eyüp Yüzgeç, düzenledikleri etkinlikle 200 yetim çocuğu anneleriyle birlikte Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezdirdiklerini söyledi. Yetimlerin Allah'ın bir emaneti olduğunu belirten Yüzgeç, "Allah'ın bir emaneti olduğuna inandığımız, cennet vesilesi olan yetimlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek bizim inancımızda ve medeniyet anlayışımızda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlayış ve inançla, Yetimler Vakfı Gaziantep Temsilciliği olarak 5 yıldır Gaziantep ve ilçelerinde tespit ettiğimiz veya bize başvuran yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarımıza maddi ve manevi anlamda destek olmaya çalışıyoruz. 5 yıldır düzenli olarak yetim ve öksüzlerimize aylık düzenli olarak burs vermekle birlikte giyim, ayakkabı, gıda ve kırtasiye gibi birçok alanda da bu kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı gezen çocukların gönüllerince eğlendiğini ifade eden Yüzgeç, "Bu maddi desteklerin yanında yetim ve öksüzlerimize manevi, kültürel ve sosyal etkinlik ve programlar da yapıyoruz. Bugün bu etkinlikler çerçevesinde 200 kardeşimizi hayvanat bahçesi gezisine getirdik. Gezi sonrasında çeşitli oyunlar oynatacağız. Bu anlamda sürekli desteklerini bizden ayırmayan hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Yetimler Vakfı olarak yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklarımıza yönelik maddi ve manevi desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan yetim çocuklar ve aileleri ise güzel bir gün geçirdiklerini ve çok mutlu olduklarını belirterek Yetimler Vakfı'na teşekkür ettiler.

Yetim Çocuklar Doğal Yaşam Parkı\'nı Gezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yetim Çocuklar Doğal Yaşam Parkı'nı Gezdi - Son Dakika

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