'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı

Geniş Video İzle

'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 40 yıldır düzenlenmeye devam eden 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar belli oldu.

13.04.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı

ANKARA - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 40 yıldır düzenlenmeye devam eden 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar belli oldu.

TFMD'nin 40 yıldır aralıksız düzenlediği, fotoğraf alanındaki yarışma olan 'Yılın Basın Fotoğrafları'nda sonuçlar açıklandı. 2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 8 fotoğraf ödül kazandı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kuruluşunun 15'inci yılı anısına 3 kategoride 8 fotoğrafa ödül verildi. Organizasyona 168 foto muhabiri, 241 fotoğrafçı ve 138 öğrenci olmak üzere toplam 547 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü ise 250 bin lira olarak açıklandı.

Yarışmada, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiğini belgeleyen fotoğraflar öne çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Mert Gökhan Koç, Şam'da çektiği 'Suriye Devrimi' fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı. Ayrıca, Suriye'de yaşanan değişim adlı fotoğraf ise 'Haber', 'Günlük Yaşam' ve 'Foto Röportaj' kategorilerindeki 7 ödülle dikkat çekti.

Derneği'nin her yıl bir isme verdiği 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne bu sene Milliyet Gazetesi'nin 82 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Mustafa İstemi layık görüldü.

Suriye'de yaşanan devrimin fotoğraflarıyla 'Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı' ve 'Jüri Özel Ödülü' İHA'dan İsmail Coşkun'un, 'Haber Fotoğrafı' ikinciliği de Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın oldu.

TFMD'nin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 29 gazeteci ile 2011 Van depreminde görev başında hayatını kaybeden Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz anısına verdiği 'Deprem Şehitleri Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nden Yavuz Özden, Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde çektiği kareyle kazandı.

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Kategorisi'nde ise birincilik ödülü, İtalya'daki 26'ncı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Polonyalı atlet Ewa Swoboda'nın sevinç anını gösteren kareyle Middle East Images'den Yağız Gürtuğ'a verildi.

'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Ödülü' ise Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda kampçıların çadırlarında yiyecek arayan boz ayılar fotoğrafıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Hakan Okay'a verildi.

TFMD'nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı, Yılın Basın Fotoğrafları Organizasyonu içerisinde 10 yıldır amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak düzenlediği Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde birincilik, Trabzon Düzköy'deki bir yaylada inek ve köylü kadının dostluğunu gösteren kareyle Faysal Kamber'in oldu.

Dron fotoğraflarının değerlendirildiği 'Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri'nde ise birinciliğe Burdur'daki Salda Gölü karesiyle Said Nuri Sargın layık görüldü.

" Dünya'nın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri"

Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, yarışmanın 40 yıldır aralıksız yapılmasının büyük bir değer olduğunu, organizasyonun yıllarca sürdürülmesinin büyük emek istediğini belirterek, "Foto muhabirliği mesleği hep var olacak. Teknoloji, fotoğrafa bazı avantajlar getirmiştir ama yine doğru yerde doğru zamanda olup doğru şekilde deklanşöre basmak foto muhabirliğinin temelidir. Yılın Basın Fotoğrafları, TFMD'nin 40 yıldan beri sürdürdüğü, bence dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Jürisinde çok değerli isimleri bir araya getiriyor. Jüri üyeleri olarak 2 gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder" diye konuştu.

"40 Yıldır Türkiye'nin görsel tarihine not düşüyoruz"

Derneğin, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'yla 40 yıldır Türkiye'nin görsel tarihine not düştüğünü belirten TFMD Başkanı Rıza Özel ise, "Türkiye'nin aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonunu yapıyoruz, bu bizim için büyük bir gurur. Çok değerli jüri üyelerimiz, titiz bir seçimle, saatler süren değerlendirmelerle, binlerce kare fotoğraf arasından ödülleri belirliyor. Bir odada 2 gün boyunca saatler süren çabaları için jüri üyelerimize ve bu organizasyona fotoğraf gönderen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yılın fotoğrafının hikayesi

Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Mert Gökhan Koç da ödül alan fotoğrafının hikayesini şu sözlerle aktardı:

"Şam'a yönlenen muhalifler, 8 Aralık'ın ilk saatlerinde başkenti ele geçirerek Esad ailesinin 53 yıllık iktidarını devirdi. 13 yılı aşkın süredir devam eden, en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca Suriyelinin göç etmesine neden olan iç savaşın ardından Esad'ın ülkeyi terk etmesi Suriye'de sevinçle karşılandı. Şam'ın simgelerinden Emevi Meydanı da bu gösterilerin merkezi olmuştu. Emevi Meydanı'nda yerde bir heykelin olduğunu ve yakıldığını fark ettim. Gidip fotoğraflamaya başladığımda Suriyeli gençlerin özgür Suriye bayrağı açıp üzerinde marşlar söylediği heykelin Hafız Esad'a ait olduğunu gördüm. Suriyeliler, Şam Üniversitesi'ndeki heykeli devirip ipler bağlayarak Emevi Meydanı'na sürüklemişlerdi."

Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Jüri Başkanı Foto Muhabiri Coşkun Aral, jüri üyeleri ise Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Uluç Ceylani, TRT Gece Bakışı Moderatörü Fuat Kozluklu, Getty Images Kuzey Afrika ve Ortadoğu Fotoğraf Editörü Chris McGrath, TFMD Başkanı Rıza Özel, AP Türkiye Fotoğraf Editörü Francisco Seco, TRT Spor Müdürü Erhan Seven, Foto Muhabiri Mustafa Seven ve Fotoğraf Sanatçısı Tamer Yılmaz oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Etkinlik, Türkiye, Medya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu

16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:55 Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
15:27 Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
15:00 ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:00 Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 17:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement