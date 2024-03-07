"Yolların Sultanı" Leyla...40 yıllık şoför gibi yolların tozunu attırıyor - Son Dakika
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"Yolların Sultanı" Leyla...40 yıllık şoför gibi yolların tozunu attırıyor

İzmir'de çalışan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, tır şoförlüğünde gece-gündüz demeden yolların tozunu attırıyor. Babasından öğrendiği işle tır şoförü olan Leyla, azmi ve başarısıyla tüm kadınlara örnek oluyor. Dünya Kadınlar Günü'nde kendi başarı hikayesini yazan Leyla, erkek mesleği olarak bilinen tır şoförlüğünün kadınlar tarafından da yapılabileceğini gösteriyor. Türk kadınlarının mücadeleci ve güçlü olduğunu vurgulayan Leyla, kadınlara başarılı olmak için mücadele etmelerini ve pes etmemelerini tavsiye ediyor.

07.03.2024 09:52
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"Yolların Sultanı" Leyla...40 yıllık şoför gibi yolların tozunu attırıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Leyla'nın hikayesi örnek oldu

Leyla Elaldı: "Öğretmenim babam, bu işte kendimi buldum"

"Türk kadınımız; mücadeleci, gerçekten güçlü kadınlar"

İZMİR - İzmir'de çalışan 35 yaşındaki Leyla Elaldı, "erkek mesleği" olarak bilinen tır şoförlüğünde, yurt içinde ve yurt dışında gece-gündüz demeden yolların adeta tozunu attırıyor. 40 yıllık şoförlere taş çıkartan, binlerce kilometre yol yapan Elaldı, "öğretmenim" dediği babasından işi öğrendi; azmi ve başarı hikayesiyle tüm kadınlara örnek oldu.

Genellikle erkeklerin daha sıklıkla görev aldığı tır şoförlüğü, artık azda olsa kadınlar tarafından da tercih edilmeye başlandı. O isimlerden birisi de 35 yaşındaki Leyla Elaldı. Daha önce tekstil işiyle uğraşan ve kendi işi yerini açan genç kadın, pandemi döneminin de etkisiyle işler kötüye gidince ekmek teknesine veda etti.

Babası gibi tır şoförü oldu

Bu sürede bazı sektörlere yönelen ve umduğunu bulamayan Elaldı, babası Neşat Elaldı'nın izinden gitti. Aslen Adanalı olan Leyla Elaldı, "kadınlar her şeyi yapar" dedi, "erkek mesleği" demedi ve tır şoförü olmaya karar verdi. Genç kadının bu süreçte en büyük destekçisi ise "öğretmenim" dediği, yıllardır şoförlük yapan babası oldu. Sınavlara giren ve ehliyetini alan Leyla Elaldı, kendisini yetiştirdi, ojeli parmaklarıyla direksiyon başına geçti.

Dünya Kadınlar Gününde örnek bir hikaye: "İşim benim için tutkum"

İzmirli lojistik firmasında 8 aydır şoförlük yapan ve yolların tozunu atan genç kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kendi başarı hikayesini yazdı. Yurt içinde ve yurt dışında gece-gündüz uzun yol şoförlüğü yapan "Yolların Sultanı" Leyla, 40 yıllık şoförlere ise adeta taş çıkartıyor. Manevraları ustaca alan ve direksiyona oldukça hakim olan Elaldı, bu hikayesiyle ise "erkek mesleği" olarak bilinen tır şoförlüğünü kadınlarında yapılabileceğini göstermiş oldu.

"İşim benim için tutku" diyen Elaldı, yolda kendisini görenlerin şaşırdığını, bir kadın olarak zaman zaman zorluklar yaşasa da artık zorlanmadığını söyledi.

"Bu işte kendimi buldum"

Leyla Elaldı, "Şaşıran çok oluyor. En basit örneği ise trafik polislerimiz; 'Bu kadar yıldır trafik polisiyim, kadın şoföre hiç denk gelmedim. Kolay mı? Zor mu?' diye muhabbetimiz oluyor. Ben zorlanmıyorum. Aksine bu işte kendimi bulduğumu düşünüyorum; çünkü tek başıma olmak inanılmaz keyif veriyor bana. 'Yapıyorsun, helal olsun. Erkek şoförler böyle yanaşamıyor, böyle park edemiyor. Güzel yanaştın' gibi yorumlar alıyorum. 3 günlük dünya, olumsuz tarafına takılmak istemiyorum" dedi.

8 aydır şoförlük yaptığını ifade ederek mesleğe başlayış hikayesini anlatan Leyla Elaldı, "8 aydır şoförlük yapıyorum. Evraklarımı tamamladığımda direkt işe başladım. Başladıktan sonra 5 ay Türkiye içinde, 5 aydan sonra da yurt dışına vizem alındı ve yurt dışına seferlerim oldu. Öğretmenim babam. Baktım kafama göre düzgün bir iş bulamadım. 'Baba ben de mi tır şoförü olsam?' dediğimde, 'tabi ki kızım, yurt dışında zaten bu mesleği yapan kadın arkadaşlarımız var. Eğer gerçekten yapmak istersen yaparsın' dedi. O şekilde başladım ve yola çıktım. Babam öğretmesi gereken püf noktaları öğretti. Birlikte üç sefere çıktık. İlk zamanlar geri manevramda biraz sıkıntı oldu; ama sonrasında aştım" diye konuştu.

"Türk kadınımız, mücadeleci ve gerçekten güçlü kadınlar"

Yeni yerler görmenin, yeni insanlarla tanışmanın kendisi için keyif verdiğini dile getiren Leyla Elaldı, "Her şeyden önce tırınızda tek başınasınız. Zorlukları var, yok değil; ama şuanda sıfır araçlara biniyoruz ve bu araçların bakımları ve onarımları yapıldığı için firma tarafından, bir aksaklık meydana gelmiyor. Eski araba olsa evet, bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Eski araçlarda sıkıntı var. Bundan dolayı da yaşadığım sıkıntılar oldu; aracım bozuldu, bazı olumsuzluklar yaşadım. Şuan bu aracımda bu sıkıntıları yaşamıyorum" ifadelerine yer verdi.

Türk kadınlarının mücadeleci yönüne vurgu yapan ve çağrıda bulunan Leyla Elaldı, son olarak şöyle devam etti:

"Türk kadınımız; mücadeleci, gerçekten güçlü kadınlar. Kesinlikle ve kesinlikle 'bir kere yaptım olmadı' demesinler. Sonuna kadar yapsınlar, başarsınlar, denesinler. Başarısız olduktan sonra kabul etsinler. 'Ben bunda başarılı olamadım' desinler. Mücadeleden vazgeçmesinler."

Kaynak: İHA

İzmir, Baba, Kadın, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Yolların Sultanı' Leyla...40 yıllık şoför gibi yolların tozunu attırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yolların Sultanı" Leyla...40 yıllık şoför gibi yolların tozunu attırıyor - Son Dakika
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