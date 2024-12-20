Yüksekova'da Kadınların Yöresel Yemekleri İlgi Görüyor - Son Dakika
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Genel

Yüksekova'da Kadınların Yöresel Yemekleri İlgi Görüyor

Yüksekova'da kadınlar tarafından yapılan yöresel yemekler, müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor.

20.12.2024 17:55
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Yüksekova'da kadın eliyle yapılan yöresel yemekler ilgi görüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son dönemlerde ilçe merkezinde kadınların eliyle yapılan yöresel yemekler ilgi görüyor.

Yüksekova'da son dönemlerde kadın eliyle yapılan yöresel yemekler yoğun ilgi görüyor. İlçenin faklı noktalarında kadınlar tarafından işletilen lokanta ve restoranlarda, özellikle yöresel yemekler vatandaşların hizmetine sunuluyor. Özellikle dışardan gelen müşterilerin 'keledoş' başta olmak üzere yöresel yemeklere talepleri olurken, kadın eliyle yapılan tatlar, müşterinin ilk tercihi olarak görülüyor.

Yöresel yemeklerle birlikte müşteri sayılarının arttığını ifade eden Yıldız Dayan isimli işletmeci, "Biz kafede 6 kadın çalışıyoruz. Burada yöresel ev yemeklerini yapıyoruz. Vatandaşların yöresel yemeklere daha çok ilgi gösterdiğini belirteyim. Çünkü insanlar artık standart yemeklerden çıkmak istedi. Bizde kadınların eliyle buna yön verdik ve başardık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekova'da Kadınların Yöresel Yemekleri İlgi Görüyor - Son Dakika

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