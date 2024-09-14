Yüksekova'da Mevlid Kandili Coşkusu

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Yüksekova'da Mevlid kandili idrak edildi: Vatandaşlara şerbet dağıtıldı

HAKKARİ - Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar camilere akın ederken, cami çıkışı vatandaşlara şerbet dağıtıldı.

Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibiYüksekova ilçesinde de idrak edildi.

Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Esnaflar Camisinde düzenlenen Mevlit Kandili programına cami görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahi dinletisinin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

"Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova Esnaflar Camisi İmamı Halil Akdoğan, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzünü teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni ve Mevlit-i Nebi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde, Efendimiz'in sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cami çıkışı vatandaşlarımıza özel yaptığımız şerbeti dağıttık" dedi.