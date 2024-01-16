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Yüksekova polisi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yarım metreyi bulan karda yürüyerek yemleme çalışması yaptı.

Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Bunun üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yarım metreyi bulan karda bata çıka ilerleyerek sokak hayvanları ve kuşlar için belli bölgelere yem bıraktı.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Başkomiser Selman Beğde, kar yağışının ardından hayvanlar için yem bırakma çalışması yaptıklarını söyleyerek, "Yüksekova'da zorlu bir kış süreci başladı. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri olarak yarım metreyi bulan karda yürüyerek hayvanlar için yiyecek ve mama bıraktık" dedi.