Yüksekovalılardan askeri bando konserine yoğun ilgi - Son Dakika
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Genel

Yüksekovalılardan askeri bando konserine yoğun ilgi

Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde verilen konser yoğun ilgi gördü. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkılar seslendirildi. Yüksekovalılardan yoğun ilgi gören konser, öğrencilere moral oldu.

03.05.2024 17:49
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Yüksekovalılardan askeri bando konserine yoğun ilgi

HAKKARİ - Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde verilen konser yoğun ilgi gördü.

Malatya'dan gelen askeri bando, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda düzenlediği konserde Kemal Atatürk, Sakarya, Yemen türküsü, Vatan Marşı, Çanakkale ve Bu Bayrak gibi şarkılar seslendirdi. 25 kişilik bando takımının verdiği konser, Yüksekovalılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, "Malatya 2'nci Ordu Bölge Bando Komutanlığı, Yüksekova'mızda güzel bir konser verdi. Düzenlenen konsere ise yoğun bir ilgi vardı. Bizlere bu güzel günü yaşatan bando takımıza çok teşekkür ederiz. Çünkü sınavlar öncesi böyle bir konserin olması öğrencilerimize özelikle iyi geldi. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde ilçemizde güzel etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Düzenlenen programa Tankçı Kurmay Albay Tarık Öztürk, Cumhuriyet Savcısı İsmail Acık, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda asker ile polis katıldı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz tarafından bando takımı şefi Albay Hakan Çetin'e bayrak hediye etmesiyle konser son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yüksekovalılardan askeri bando konserine yoğun ilgi - Son Dakika

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